Maltempo sull'Italia, al Nord si vota con la neve

Continua in tutto il Paese l'ondata di maltempo che oggi interesserà il Centrosud per l'arrivo di una perturbazione atlantica, mentre al Nord le nevicate concederanno una tregua. Domani però ci raggiungerà un'altra e più intensa perturbazione, che porterà forti piogge e temporali che investiranno ancora una volta il Centrosud, nevicate sull'Appennino centrale e in pianura al Nord, dal pomeriggio in Emilia, in serata anche al Nordest e poi in Lombardia.

Previsioni per oggi, venerdì 22

Giornata molto nuvolosa nelle regioni settentrionali con le ultime nevicate in mattinata in Emilia Romagna, basso Piemonte e Lombardia, dal pomeriggio solo in Romagna, con deboli piogge sulle coste. Piogge e rovesci al Centro, in Campania e nelle Isole, meno probabili in Toscana e nella Sicilia orientale, anche forti invece su zone tirreniche e Sardegna. La neve cadrà sull’Appennino, dai 400-700 metri in Toscana, Umbria e Marche, oltre i 1000-1200 metri su Lazio, Abruzzo e Molise. Tra Puglia, Basilicata e Calabria ionica non mancheranno invece ampie zone soleggiate. In serata peggiora al Sud. Ventoso per venti occidentali su Isole e Tirreno meridionale. Venti forti soprattutto sul sud della Sardegna.



Freddo al Nord, temperature miti sull'Italia meridionale

Temperature oggi in calo al Centro, in lieve rialzo al Nord e al Sud, con punte di 15-17 gradi al Sud e Sicilia. Ad esempio oggi sono previsti 3 gradi a Bergamo, Torino e Bologna, 4 gradi a Milano e Rimini, 5 gradi, per Bolzano, Brescia, Venezia, 12 gradi per Roma, Pescara, 15 gradi per Brindisi, Lecce, Crotone, Taranto, 16 gradi per Cagliari e 17 gradi per Catania.



Allerta meteo della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le Regioni coinvolte, cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso fa riferimento alle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che oggi insisteranno in Sardegna, in estensione a Lazio, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Tali fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Le precipitazioni risulteranno a carattere nevoso sull’Umbria al di sopra dei 300-500 metri con apporti al suolo da deboli a localmente moderati.



Previsioni per sabato 23

In mattinata maltempo in Sardegna che poi si estenderà anche alla bassa Toscana, al Lazio e all’Umbria nella seconda parte della mattinata con quota neve intorno ai 400-500 metri. Nel pomeriggio poi il maltempo si estenderà anche alla Liguria, all’Emilia Romagna, al Centro, alla Campania e al nord della Puglia. Le piogge più forti interesseranno la bassa Toscana, il Lazio, le Marche e l’Umbria; nel Lazio sono previsti forti temporali. La quota neve al Centro rimarrà intorno a 300-400 metri, sopra i 1000 metri tra basso Lazio, Abruzzo e Molise. La neve in Emilia Romagna arriverà fino in pianura. Tra la sera e la notte peggiorerà anche sul Triveneto e la Lombardia; non è prevista neve sulle coste dell’alto Adriatico ma si farà vedere nelle pianure del Triveneto e della Lombardia orientale. Tempo in peggioramento anche sul basso Tirreno. Venti forti al Centrosud con raffiche fino a 60-80 Km/h.



Temperature fino a 20 gradi in Sicilia

Le temperature caleranno al Nord e sul Medio Tirreno e aumenteranno al Sud per effetto dei venti meridionali. Al Sud difficilmente si scenderà al di sotto dei 14 gradi con punte di 20 gradi in Sicilia.



Alle urne con il maltempo

Le giornate dove saremo chiamati a votare saranno segnate dal maltempo. Domenica avremo rovesci e temporali possibili all’estremo Sud (Salento, Calabria). In Sardegna venti freddi con rovesci e temporali di neve; qualche fiocco di neve potrà arrivare perfino a livello del mare. Ancora forti venti di Maestrale. Neve al Nord: nevicherà sulle Api e deboli nevicate sono previste in Piemonte, sull’ovest della Lombardia e in Liguria (sulle coste si tratterà di pioggia mista a neve). Tempo instabile con rovesci e qualche temporale sull’alto Tirreno (Levante ligure e Toscana)con neve fino a bassa quota durante i rovesci (200 metri). Il tempo sarà discreto sull’Adriatico dove avremo sprazzi di sole. Lunedì sarà una giornata simile a domenica, con fenomeni in attenuazione al Centronord. In mattinata ancora neve al Nordovest fino a quota molto bassa. Tempo in peggioramento in Sicilia.