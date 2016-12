Il maltempo resiste per tutta la settimana

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Da oggi l'Italia sarà coinvolta dal passaggio di diverse perturbazioni. La prima, di provenienza artica e porterà la neve al Nord. La seconda, di provenienza nordafricana, porterà piogge, anche forti, al Sud. Il contrasto fra queste correnti genera una vasta area di bassa pressione che resterà a ridosso della penisola causando frequenti episodi di maltempo fino all'inizio della prossima settimana, con anche delle nevicate in pianura al Nord.

Oggi resiste qualche schiarita fino al pomeriggio su Lazio, Abruzzo e Molise. Molte nuvole altrove con nevicate anche fino a quote pianeggianti in gran parte del Nord, ma con fenomeni in prevalenza deboli e intermittenti, con scarsi accumuli al suolo. Piogge sparse in Toscana e all'estremo Sud, con quota neve intorno a 400-600 metri sui rilievi toscani. Alla sera peggiora in Sardegna, qualche pioggia tenderà a spingersi verso Umbria e Marche.



Temperature massime in deciso calo al Nord, quasi invariate altrove: nelle ore centrali del giorno circa 10-15 gradi di differenza tra il Nord, dove prevarrà la Bora, e il Sud, dove invece prevarrà lo Scirocco. Venti in rinforzo anche sulla Pianura Padana.



Le previsioni per venerdì - Nella notte le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque. La giornata di domani vedrà quindi un miglioramento nelle regioni del Nord. Il Centro farà invece i conti con piogge e nevicate sull'Appennino. Brutto tempo anche in Sardegna, tregua al Sud.



Weekend di maltempo - Nel fine settimana e nei due giorni in cui gli italiani saranno chiamati a votare, domenica 24 e lunedì 25 febbraio, si prevede tempo instabile in gran parte d'Italia con neve fino a bassa quota al Nordovest e clima freddo. In particolare nella giornata di sabato ci saranno piogge intense nelle regioni centrali e in Sardegna. Su Toscana, Umbria e Marche, arriverà la neve anche a quote collinari. Nella seconda parte della giornata il maltempo raggiungerà anche le regioni del Nord. Domenica il maltempo si concentrerà nelle regioni settentrionali, dove potrebbe anche tornare la neve in pianura, soprattutto a Nordovest.



