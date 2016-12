Il Papa verso Motu proprio sul conclave

foto Reuters Correlati A ruba i gadget di Benedetto XVI

Il dossier 19:15 - "Il Papa sta prendendo in considerazione la pubblicazione di un Motu proprio" per precisare alcuni punti sul prossimo conclave. Lo ha detto padre Federico Lombardi, responsabile della sala stampa vaticana, aggiungendo: "Non so se riterrà necessario fare una precisazione sulla questione del tempo dell'inizio".

"Il Papa - ha riferito Padre Lombardi - sta prendendo in considerazione la pubblicazione di un Motu proprio*, nei prossimi giorni, ovviamente prima dell'inizio della sede vacante, per precisare alcuni punti particolari della Costituzione apostolica sul conclave che nel corso degli ultimi anni gli erano stati presentati".



Padre Lombardi ha aggiunto: "Se e quando il documento verrà pubblicato lo vedremo. A me risultava, ad esempio, lo studio di qualche punto di dettaglio per la piena armonizzazione con un altro documento che riguarda il conclave, cioé l'Ordo Rituum Conclavis (i riti del conclave). In ogni caso la questione - ha precisato il direttore della sala stampa della Santa Sede - dipende dalla valutazione del Papa e se vi sarà questo documento verrà reso noto nel modo opportuno".



* Il Motu proprio è una locuzione latina (tradotta letteralmente significa di propria iniziativa) che si usa quando un Papa proclama un documento (lettera apostolica etc..) di propria iniziativa, senza aver interpellato il consiglio vaticano