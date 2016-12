foto Ansa

11:52

- Mario Monti risponde a chi gli chiede se confermerebbe la candidatura di Emma Bonino, da lui indicata in precedenza come ipotesi per il Quirinale: "No, assolutamente no. Io un candidato ce l'ho: è Giorgio Napolitano". "Conosce bene quel palazzo dove ha esercitato l'altissima funzione di presidente, ne voterei la riconferma con vera gioia", ha aggiunto il leader di Scelta civica.