Il maltempo persiste e porta piogge e neve

La situazione in Europa 11:02 - Italia sotto l'attacco di due diverse perturbazioni: un nucleo di aria gelida siberiana e una depressione di origine africana. Già nel corso della giornata odierna torneranno le piogge in alcune zone del Nord con delle nevicate fino a quote piuttosto basse in montagna e poi domani nevicherà su gran parte del Nord mentre al Sud cadrà la pioggia. - Italia sotto l'attacco di due diverse perturbazioni: un nucleo di aria gelida siberiana e una depressione di origine africana. Già nel corso della giornata odierna torneranno le piogge in alcune zone del Nord con delle nevicate fino a quote piuttosto basse in montagna e poi domani nevicherà su gran parte del Nord mentre al Sud cadrà la pioggia.

L'aria gelida poi darà vita a un vortice depressionario che nell'ultima parte della settimana porterà ancora freddo e neve (fino in pianura) al Nord, mentre il Centrosud sarà attraversato da umide e più miti correnti atlantiche che porteranno molte piogge.



Quindi oggi nuvole su gran parte d’Italia, con piogge per lo più deboli che nel corso del giorno bagneranno Levante Ligure, Lombardia, Triveneto e Alta Toscana; neve sulle zone alpine fino a quote collinari. Nel corso della notte nevicate fino in pianura su Triveneto e Lombardia; piogge invece su Emilia, Liguria e Piemonte, ma con neve fino a bassa quota sui rilievi. Temperature massime in calo al Nord, in crescita invece nelle regioni meridionali. Moderati venti di Scirocco sulle Isole Maggiori.



Giovedì nubi su gran parte d’Italia: neve fino in pianura su gran parte del Nord a eccezione di coste liguri, Emilia Orientale e Romagna dove invece cadrà la pioggia; piogge sparse anche su Puglia, Basilicata, Salernitano, Calabria, Sicilia e Sardegna Settentrionale. Ventoso al Nord per gelidi venti orientali e nelle estreme regioni meridionali per tiepidi venti di Scirocco. Temperature massime in deciso calo al Nord, quasi invariate altrove: nelle ore centrali del giorno circa 10-15 gradi di differenza tra Nord e Sud. Venerdì Ultimi fiocchi di neve al Nord. Piogge forti su Sardegna e versante Tirrenico, con locali sconfinamenti su Marche e Abruzzo.



BRUSCO CALO DELLE TEMPERATURE AL NORD Nelle prossime ore le temperature subiranno un brusco calo al Nord. Si abbasseranno soprattutto i valori massimi, che scenderanno anche di 5-6 gradi. Al sud le temperature saranno invece stazionarie o in lieve rialzo, complici anche i venti di Scirocco.



AL VOTO CON IL MALTEMPO Nei due giorni in cui gli italiani saranno chiamati a votare, domenica 24 e lunedì 25 febbraio, si prevede maltempo in gran parte d’Italia con neve fino a bassa quota al Nordovest e clima freddo dappertutto. Nella giornata di sabato il Nord vedrà un progressivo peggioramento con piogge sparse. Il Centrosud farà i conti con precipitazioni intense. Domenica ancora prevalenza di nuvole e piogge al Nord e neve che interesserà soprattutto il Piemonte. Tempo instabile anche al Sud.