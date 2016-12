Porto Cervo, sequestrata la villa di Amii Stewart

La cantante, che trascorre in Sardegna le sue vacanze estive, negli scorsi mesi avrebbe presentato agli uffici del Comune di Arzachena una richiesta di "risanamento conservativo" per due case in legno costruite negli Anni 80 in località Cala di volpe, a pochi metri dalla famosa baia.

In un secondo momento avrebbe presentato al Comune una domanda di "ampliamento". Dagli accertamenti del Corpo forestale i due immobili in legno non sarebbero stati risanati e ampliati, ma demoliti: al loro posto sarebbero state costruite strutture in muratura. Da qui la denuncia per abuso edilizio e la segnalazione in Procura del progettista, del direttore e della ditta esecutrice dei lavori, tutti di Arzachena, oltre che della cantante.