L'inverno resiste: giovedì torna la neve al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:58 - La settimana comincia ancora sotto il segno dell'instabilità per il passaggio di correnti fredde, che porteranno ancora un po' di maltempo al Sud. Martedì e mercoledì saranno giornate più tranquille. Mercoledì sarà probabilmente la giornata migliore della settimana. Giovedì invece al Nord torna la neve anche a bassa quota. - La settimana comincia ancora sotto il segno dell'instabilità per il passaggio di correnti fredde, che porteranno ancora un po' di maltempo al Sud. Martedì e mercoledì saranno giornate più tranquille. Mercoledì sarà probabilmente la giornata migliore della settimana. Giovedì invece al Nord torna la neve anche a bassa quota.

Torna la neve - Da giovedì la situazione si movimenterà per il duplice afflusso sul nostro Paese di correnti fredde di provenienza scandinava e atlantica, che faranno tornare la neve al Nord anche a bassissima quota. Le temperature scenderanno soprattutto al Nord, potrebbero esserci cali anche superiori ai 5 gradi, mentre al Sud rimarranno pressoché invariate.



Le previsioni per oggi - Oggi prevalenza di tempo discreto, con nubi sparse, al Nord e in Toscana. Nubi più compatte in Romagna e al Centrosud, con piogge o rovesci intermittenti, più probabili sulle regioni adriatiche e nelle Isole, con deboli nevicate a 500/800 metri sui rilievi di Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In serata ancora instabile in gran parte del Sud, in Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Centrosud, dove restano inferiori alla media. Venti moderati di Bora sull'alto Adriatico, di Tramontana in Liguria.



Gelo e sereno sulle Alpi - Mentre sulle Alpi orientali ci sono deboli nevicate e temperature di poco sotto lo 0 la situazione è molto diversa sulle Alpi Centrali. A Livigno il cielo è sereno e la temperatura è sceso sino a -16 gradi. Temperature sotto la media anche al Centrosud: ad Ancona la massima registrata è di 6 gradi contro i 10 di media. Anche a Perugia 6 gradi contro gli 11 soliti. A Roma il termometro segna 11 gradi contro i 14 del periodo.