Schettino, una nuova vita come testimonial?

Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, pronto a diventare testimonial di Numana per il rilancio del turismo nella Riviera del Conero. La notizia, apparsa sui giornali locali, ha lasciato molte bocche aperte. "Idea malsana e fantasiosa" smentiscono il sindaco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Ma nei prossimi giorni, spiega il legale di Schettino, per il comandante è fissato il primo colloquio di lavoro post naufragio.

A Numana tutti contro Schettino: "Malsana idea" - Un'iniziativa isolata, pare di capire, se è vero che nessuno, tra i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, ne sapeva qualcosa. "Ho avuto modo - dice Carlo Neumann, presidente dell'Associazione Riviera del Conero - di confrontarmi con altri presidenti di categoria che all'unisono smentiscono qualsiasi possibilità di sviluppo della malsana idea di avvalersi di una qualsiasi forma di collaborazione con Schettino. Mi auguro, qualora fosse realmente stata partorita localmente da qualcuno, che ci si sia resi conto del danno d'immagine che arreca al territorio del Conero".



Il sindaco, Marzio Carletti (Pd), si dice totalmente contrario: "Apprezzo lo sforzo di fantasia, ma bisogna partorire qualcosa di più interessante. L'accostamento del nome di Schettino con Numana lo eviterei in ogni modo. Mi auguro che si tratti di un'idea isolata. Qualora poi ci fosse qualcosa di concreto, come amministrazione non vogliamo essere coinvolti".



Legale Schettino: "Schettino farà un colloquio a Numana" - Come racconta il Corriere della Sera, qualcosa però bolle in pentola per Schettino, come spiega il suo avvocato: "Il mio cliente si recherà in paese nei prossimi giorni per un colloquio di lavoro. Abbiamo chiesto ai magistrati un permesso per consentirgli di allontanarsi da Meta di Sorrento: è suo diritto procurarsi una fonte di guadagno". Quanto al tipo di lavoro, il legale spiega che si tratterà di qualcosa "nel settore turistico e alberghiero, altro non so".