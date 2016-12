Meteo, temperature rigide su tutta l'Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo

La situazione in Europa 10:12 - Un vortice di bassa pressione insiste sulle regioni meridionali della nostra Penisola e soltanto domenica si allontanerà in direzione della Grecia. Sarà quindi un fine settimana instabile al Sud e sulle regioni centrali adriatiche e con temperature invernali in tutta Italia perché la bassa pressione al Sud continuerà a richiamare aria fredda dall'Est europeo.

Previsioni per sabato 16 febbraio - Oggi prevalenza di tempo bello e soleggiato al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Molte nuvole sulle regioni centrali adriatiche e al Sud: piogge sparse interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e Nord della Sicilia con anche il rischio di qualche temporale. Isolate e sporadiche piogge saranno possibili anche tra Marche, Abruzzo, e zone interne del Lazio. Deboli nevicate in Appennino meridionale al di sopra dei 700-1000 metri e sui rilievi della Sicilia intorno ai 1200 metri. Giornata a tratti ventosa sull’alto Adriatico e al Centrosud per effetti di venti anche moderati settentrionali. Temperature senza variazioni di rilievo. Massime pomeridiane per lo più tra 9 e 13 gradi.



Rischio valanghe soprattutto sulle Alpi orientali - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di sabato 16 febbraio il rischio sarà di grado 2 ("moderato") sulla maggior parte del settore alpino centrale. Rischio invece di grado 3 ("marcato") sulle Alpi orientali. Rischio da grado 1 ("debole") a grado 3 sulle Alpi occidentali. Rischio di grado 2 sull'Appennino Pesarese e Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di fuoripista o di sci alpinismo.



Previsioni per domani domenica 17 febbraio - Domani ancora nuvole con piogge sparse su estreme regioni meridionali e zone interne di Abruzzo, Molise e Lazio meridionale; quota neve sui rilievi intorno agli 800-1000 metri. Nubi sparse anche sulla fascia prealpina e sull'alta Pianura Padana ma senza il rischio di fenomeni significativi. Nel complesso soleggiato su Alpi, Liguria e regioni tirreniche. Temperature stazionarie o in lieve calo: gelate mattutine diffuse al Centronord.



La tendenza per la prossima settimana - La prossima settimana sarà caratterizzata da clima invernale ovunque con freddo soprattutto il mattino. Nella prima parte della settimana avremo giornate discrete; da giovedì si registrerà una maggior instabilità a causa di nuove perturbazioni atlantiche in arrivo sull'Italia.