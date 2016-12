Il Papa: "Sono anziano, quel che ho fatto basta"

- "Non potrei dire, che io sia caduto in qualche sorta di disperazione o dolore universale. Mi è semplicemente incomprensibile. Anche se vedo la persona, non posso capire, che cosa ci si possa aspettare. Non riesco a penetrare in questa psicologia". Lo ha detto Benedetto XVI sull'ex maggiordomo Paolo Gabriele, condannato a ottobre per aver sottratto carte segrete al Vaticano.

In Vatilieaks era importate che venisse "garantita la indipendenza della giustizia, che un monarca non dicesse, adesso prendo io le cose in mano" ha spiegato il Papa al suo biografo Peter Seewald, secondo una anticipazione del magazine tedesco Focus. Seewald che con il Papa ha scritto il libro-intervista "Luce del mondo", ha avuto diverse conversazioni con Benedetto XVI, l'ultima una decina di settimane fa.



"Sono anziano, credo che possa bastare quello che ho fatto" - "Né spaesato, né stanco, dopo Vatileaks". Così si è sentito il Papa secondo quanto ha raccontato circa 10 settimane fa a Seewald. Alla domanda su cosa ci fosse da aspettarsi dal suo pontificato invece il Papa ha risposto: "Da me? Non molto. Io sono un uomo anziano le mie forze diminuiscono. Credo che possa anche bastare quel che ho fatto".



Padre Lombardi: "Conclave anche prima del 15 marzo" - Il Conclave potrebbe iniziare prima del 15 marzo, data desunta dalla costituzione apostolica "Universi dominici gregis", che indica l'inizio del Conclave da 15 a 20 giorni dopo l'inizio della sede vacante. "Questo termine - ha spiegato padre Federico Lombardi - è fissato per attendere i cardinali che devono arrivare a Roma, ma nell'eventualità che siano tutti arrivati è anche possibile anticipare".



"Papa resterà a Castel Gandolfo per due mesi" - Dopo il suo trasferimento a Castel Gandolfo nel pomeriggio del 28 febbraio, Benedetto XVI resterà nella residenza sui Colli Albani per circa due mesi. E' la previsione riferita da padre Federico Lombardi in base a quanto dettogli dal direttore delle Ville Pontificie, Saverio Petrillo.



Benedetto XVI ha mantenuto contatti col Corvo - Dopo la concessione della grazia, Benedetto XVI ha continuato ad avere contatti con il suo ex maggiordomo Paolo Gabriele, condannato per aver sottratto carte segrete al Vaticano. Il Papa ha dimostrato a Gabriele e alla sua famiglia interessamento e grande affetto paterno. A giorni il Corvo firmerà alcune carte attraverso cui si impegna a mantenere il silenzio su quanto a lui noto a motivo del suo passato servizio presso l'Appartamento papale.



Il Corvo: "Addolorato e scosso per le dimissioni del Papa" - Paolo Gabriele "è addolorato, turbato e molto dispiaciuto per le dimissioni di Benedetto XVI". Lo riferiscono a Tgcom24 fonti vicine all'ex aiutante di camera del pontefice. "E' comunque molto sereno" aggiungono. Leggi su Stanze Vaticane

L'incontro con Mario Monti - Il Santo Padre ha ricevuto questa sera in udienza privata il Presidente del Consiglio Mario Monti, per un breve intenso incontro di commiato. L’incontro ha avuto luogo alle 18 ed è durato circa 15 minuti. Il Sen. Monti era accompagnato dalla consorte e ha manifestato al Santo Padre ancora una volta la gratitudine e l’affetto del popolo italiano al Santo Padre per il suo altissimo magistero religioso e morale e per la sua attenzione partecipe ai problemi e alle speranze degli italiani.