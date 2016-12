Tortona, scoperto e denunciato falso dentista

foto LaPresse 07:51 - Quando è andato ad aprire la porta ai finanzieri aveva ancora la mascherina sul volto, ma non era iscritto ad alcun albo professionale e non aveva mai conseguito una laurea. Così la Gdf di Tortona ha smascherato un falso dentista, denunciandolo per esercizio abusivo di professione medica. In corso accertamenti per ricostruire il giro d'affari dell'uomo che, a fronte di una dichiarazione di 6mila euro l'anno, risulta proprietario di 53 immobili. - Quando è andato ad aprire la porta ai finanzieri aveva ancora la mascherina sul volto, ma non era iscritto ad alcun albo professionale e non aveva mai conseguito una laurea. Così la Gdf di Tortona ha smascherato un falso dentista, denunciandolo per esercizio abusivo di professione medica. In corso accertamenti per ricostruire il giro d'affari dell'uomo che, a fronte di una dichiarazione di 6mila euro l'anno, risulta proprietario di 53 immobili.

Numerosi i pazienti che si rivolgevano all'uomo per ottenere delle cure dentali a prezzi assolutamente concorrenziali: mentre le Fiamme Gialle stavano infatti inventariando i medicinali e gli attrezzi odontoiatrici trovati nella taverna di casa trasformata in ambulatorio, si sono presentati quattro clienti che avevano preso appuntamento nei giorni precedenti e che hanno confermato di essere lì "per il dentista" e, in alcuni casi, di "essere in cura da circa 9 anni" o, ancora, che è "sempre stato il dentista di famiglia".



Prezzi ribassati del 50% e tantissimi clienti - Le stesse cartelle cliniche e le agende hanno confermato infatti l’alto numero di pazienti che gli si erano affidati, a fronte di prezzi praticati abbattuti di oltre il 50% rispetto a quelli di mercato, per "sistemare dei ponti, curare la carie o fare la pulizia dei denti". Probabilmente tutti ignoravano come nell'ambulatorio improvvisato non esistessero strumenti per la sterilizzazione degli attrezzi, o che i farmaci e le attrezzature utilizzate non potevano essere acquistate dal falso dentista.



Situazione igienico-sanitaria precaria - Nel corso dell’operazione è stato sequestrato il locale adibito a studio medico, le attrezzature utilizzate, numerose protesi, siringhe ed attrezzature medicali. Diversi strumenti utilizzati per ispezionare il cavo orale sono stati trovati in un secchio, in ammollo in una soluzione di acqua e di un detergente casalingo per acciaio inox, tipicamente utilizzato per pulire il piano gas.