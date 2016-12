Finmeccanica, Orsi si dimette: non sapevo nulla

foto LaPresse Correlati L'arresto di Orsi

14:40 - Giuseppe Orsi si è dimesso dalla carica di presidente e di componente del cda di Finmeccanica. Il suo legale ricorda poi che Orsi non esercitò alcuna pressione su ex magistrati per far cambiare il pm di Busto Arsizio che conduce le indagini su Finmeccanica. L'avvocato Amodio sottolinea infatti che fu la stessa difesa a sollevare il problema della competenza dei pm di Napoli. si è dimesso dalla carica di presidente e di componente del cda di Finmeccanica. Il suo legale ricorda poi che Orsi non esercitò alcuna pressione su ex magistrati per far cambiare il pm di Busto Arsizio che conduce le indagini su. L'avvocato Amodio sottolinea infatti che fu la stessa difesa a sollevare il problema della competenza dei pm di Napoli.

Orsi, che nel carcere di Busto Arsizio è stato sentito dal gip, ha ribadito di non aver commesso alcun illecito, di aver fatto solo il bene dell'azienda e di non avere mai conosciuto la famiglia indiana Tyagi, cui appartengono i presunti destinatari delle tangenti che, secondo l'accusa, sarebbero state pagate da Finmeccanica. "Non ho mai saputo di manovre illecite" nell'ambito dell'operazione di vendita degli elicotteri all'India, ha sottolineato. Orsi è stato arrestato con l'accusa di corruzione internazionale e frode fiscale.



"Mi dimetto per rasserenare il clima intorno alla società" - "Rivendicando e ribadendo la linearità del mio operato, da sempre ispirato all'esclusivo interesse di Finmeccanica e di tutte le sue controllate - scrive Orsi nella sua lettera di dimissioni - anche al fine di contribuire a rasserenare il clima creatosi intorno alla società, con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di amministratore e conseguentemente dall'incarico di presidente di Finmeccanica".



Il legale: "Orsi ha detto tre no" - Il professor Ennio Amodio, legale dell'ex presidente di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, ha spiegato che, nel corso dell'interrogatorio, il manager "ha detto tre no". Oltre a non aver mai conosciuto la famiglia Tyagi, di non aver mai dato nessun mandato allo svizzero-americano Guido Hashcke per "alcun tipo di manovra" per l'operazione indiana e di non aver mai saputo di manovre illecite nell'ambito dell'operazione di compravendita dei 12 elicotteri.