Meteo, il freddo non se ne va

La situazione in Europa 09:58 - Una debole perturbazione è entrata nel Mediterraneo e oggi porterà piogge sparse sulla Sardegna, in estensione tra sera e notte anche a gran parte del Sud. Domani, prima di allontanarsi dalla nostra Penisola, la perturbazione porterà ancora piogge e nevicate in montagna, su gran parte del Sud e nelle zone interne del Molise. - Una debole perturbazione è entrata nel Mediterraneo e oggi porterà piogge sparse sulla Sardegna, in estensione tra sera e notte anche a gran parte del Sud. Domani, prima di allontanarsi dalla nostra Penisola, la perturbazione porterà ancora piogge e nevicate in montagna, su gran parte del Sud e nelle zone interne del Molise.

Domenica ancora qualche pioggia sulle estreme regioni meridionali a causa di gelide correnti settentrionali che seguiranno il passaggio della perturbazione. Nei prossimi giorni ancora freddo ovunque, soprattutto nelle ore notturne, con gelate diffuse al Centronord.



Le previsioni per oggi - Oggi al mattino molte nubi e piogge sparse sulla Sardegna, con neve sui rilievi oltre 1000 metri; alternanza di nubi e sole sul resto d'Italia, con aperture di cielo sereno più ampie e decise al Nordovest. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Sardegna; nuvole in aumento su gran parte del Centrosud, ma ancora in generale senza piogge. Tra sera e notte le piogge si estenderanno anche a Campania, Calabria e Sicilia, e saranno localmente anche intense. Temperature massime in aumento al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti di Maestrale al Sud e Isole, anche intensi in Sardegna, moderati altrove.



Le previsioni per il weekend - Sabato 16 febbraio prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d'Italia: piogge sparse su Molise e regioni meridionali, con neve sui rilievi oltre 700-1000 metri. Temperature in calo al Sud; ancora gelate mattutine diffuse al Centronord. Venti moderati, dai quadranti settentrionali, al Centrosud e sulle Isole. Domenica 17 febbraio ancora nuvole su Abruzzo, Molise e Sud, con qualche pioggia residua (accompagnata da neve oltre 700-1000 metri) su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne di Abruzzo e Molise. Temperature stazionarie o in lieve calo: gelate mattutine diffuse al Centronord.