Benedetto XVI: "Resterò nascosto al mondo"

L'ultimo saluto al clero romano 13:40 - "Anche se mi ritiro adesso, sono sempre vicino in preghiera a tutti voi, e voi sarete vicini a me anche se rimango nascosto per il mondo". Un addio, quello di Benedetto XVI ai sacerdoti della diocesi di Roma riuniti nell'Aula Paolo VI in Vaticano, che ha suscitato commozione tra i presenti, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime. "Grazie a voi, grazie per il vostro affetto, per il grandissimo amore per il Papa", li ha ringraziati il Pontefice.

"Padre santo - ha detto nel suo saluto il cardinale Vallini, anche lui con voce rotta dalla commozione -, nel corso di questi anni lei ci ha sempre chiesto di accompagnarla con la preghiera e in questi giorni difficili la richiesta è diventata più pressante". A nome dei sacerdoti di Roma, ha aggiunto il vicario, "che al Papa vogliono davvero bene che ci impegniamo a pregare ancora di più per lei". "La tradizione che vede il clero di Roma riunirsi intorno al suo vescovo all'inizio della Quaresima è stata sempre considerata un dono grande per il nostro cammino spirituale e per i frutti pastorali del nostro ministero - ha detto il cardinale - . Ma l'incontro di oggi - come è facile comprendere - assume un significato ed un valore del tutto particolari per quanto ella, vicario di Cristo, vorrà consegnarci e invitarci a custodire come 'perla preziosa' per noi e per la Chiesa", ha aggiunto il vicario di Roma.



Papa: "Sarò sempre con voi" - "Speriamo che il Signore ci aiuti: io, ritirato con la mia preghiera, sarò sempre con voi. E andiamo avanti con il Signore nella certezza che vince il Signore". Così Benedetto XVI ha concluso il suo discorso al clero romano dopo il saluto del cardinale Vallini.



Monsignor Georg seguirà il Papa - Sia nel suo soggiorno a Castel Gandolfo sia, successivamente, nel passaggio al monastero in Vaticano, Benedetto XVI sarà accompagnato sia dal suo segretario monsignor Georg Gaenswein, che rimane prefetto della Casa Pontificia, sia dalle 'memores' che si occupano della sua vita quotidiana. Lo ha riferito padre Federico Lombardi.