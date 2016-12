Nebbie e gelate al Nord, maltempo al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Al Nord nebbie e gelate caratterizzano la giornata. Le foschie interessano soprattutto le pianure del Nord e le valli del Centro e, in molte zone, non si dissolveranno neanche nelle ore pomeridiane. Intanto la perturbazione numero 4 di febbraio si sta indebolendo e porterà ancora qualche pioggia solo sulle regioni adriatiche e al Sud, con nevicate sui rilievi anche al di sotto dei 1000 metri ma comunque non a quote molto basse.

Poi venerdì prevalenza di tempo bello grazie all'alta pressione che tornerà a lambire il nostro Paese. Nel fine settimana qualche pioggia in più sulle regioni meridionali, con nevicate fino a quote piuttosto basse.



Le previsioni di mercoledì - Oggi al mattino prevalenza di tempo bello su Alpi e Nordovest, nuvole altrove: piogge sparse su coste centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole con nevicate sui rilievi del Sud oltre 700-900 metri; nebbie in Valpadana e valli del Centro. Nel pomeriggio tempo per lo più bello al Nordovest, nonostante qualche nebbia in pianura, nuvole invece sul resto del Paese: piogge sparse su Friuli, Venezia Giulia, Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; neve fino a quote molto basse sui rilievi friulani, fino a quote collinari sui rilievi romagnoli e l’Appennino Umbro-Marchigiano, al di sopra di 700-1000 sui rilievi delle altre regioni. Temperature massime in calo nelle regioni adriatiche, al Sud e nelle zone interessate dalle nebbie, senza grandi variazioni altrove.



Le previsioni di giovedì - Giovedì bel tempo al Nord, ma con il fastidio di nebbie mattutine in Valpadana e coste adriatiche. Alternanza di sole e nuvole su Toscana e Lazio, molto nuvoloso o coperto invece sulle altre regioni: nel corso del giorno deboli piogge su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Isole; neve oltre 600-700 metri sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, oltre 900-1000 metri sull’Appennino Meridionale. Venti settentrionali, da deboli a moderati, al Centrosud e Isole. Gelate mattutine al Nord e zone interne del Centro; temperature massime quasi ovunque in leggero aumento e vicine a valori normali per il periodo.



Rischio valanghe - Prosegue il rischio valanghe: nella giornata di oggi il rischio sarà di grado 3 (marcato) sulla maggior parte del settore alpino centro-orientale. Rischio invece che va dal grado 2 (moderato) al grado 3 sulle Alpi occidentali. Rischio di grado 4 (forte) sulle Alpi Marittime e Liguri e su Alpi e Prealpi Carniche e Alpi e Prealpi Giulie. Rischio di grado 2 sull’Appennino Pesarese e Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di fuoripista o di sci alpinismo.