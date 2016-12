foto Ansa

21:23

- Benedetto XVI riceverà il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in udienza in Vaticano, ma ancora non si conosce la data. Lo riferisce la Radio Vaticana in base a quanto detto dal segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, durante i colloqui per i Patti Lateranensi all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.