foto Ap/Lapresse

16:23

- Berlusconi ha comprato Balotelli. IlBerlusconi dice che è ora di un Papa nero. Balotelli Papa con la maglia del Milan? Manca solo questa teoria alle strambe tesi dei complottisti, spuntati dopo le dimissioni del Papa come pozzanghere in mezzo all’erba mentre fai jogging. Emuli sfigati di Malachia (quello che s’è inventato una lista di papi che ancora oggi è un punto di riferimento per le teorie apocalittiche ma che in realtà è un falso del XVI secolo), messe da parte pergamene e codici minati, si lasciano andare sui social network. "Mi dispiacerebbe se queste dimissioni, rese pubbliche ora e non dopo la formazione di un governo, fossero strategiche per la campagna elettorale: mostrare la fragilità della Chiesa per chiedere compattezza al voto cattolico”.