Big snow verso la fine, si torna alla normalità

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 14:39 - Ripartiti i mezzi pesanti nelle Regioni del nord che avevano prorogato fino alle ore 6.00 di martedì le ordinanze di sospensione della circolazione dei mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 t, ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. A causa delle nevicate che ancora insistono nel settore nord orientale, permangono analoghi divieti per Cremona e Mantova e per tutte le province del Friuli Venezia Giulia. - Ripartiti i mezzi pesanti nelle Regioni del nord che avevano prorogato fino alle ore 6.00 di martedì le ordinanze di sospensione della circolazione dei mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 t, ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. A causa delle nevicate che ancora insistono nel settore nord orientale, permangono analoghi divieti per Cremona e Mantova e per tutte le province del Friuli Venezia Giulia.

Ora il pericolo è il ghiaccio - Secondo la Protezione Civile la perturbazione che ha imperversato sul centro-Nord del Paese, è in fase di esaurimento; tuttavia il nuovo avviso prevede nevicate sulla Campania ed in successiva estensione a Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici, con quota neve in calo a 600-800 metri. Tale situazione di instabilità richiede ancora la massima prudenza alla guida: nella notte tra oggi e domani è possibile infatti la formazione di ghiaccio.



Due slavine a Campitello Matese - Il maltempo ha causato il distacco di due slavine nella località sciistica di Campitello Matese (Campobasso): la strada di accesso alla località è chiusa al traffico a causa della neve che si è riversata sulla strada provinciale 106. Dalla Provincia di Campobasso fanno sapere che non si segnalano danni a persone o cose. Sul posto sono al lavoro gli uomini della Polizia provinciale di Campobasso, Corpo Forestale e Protezione civile per rimuovere la neve dalla carreggiata.



Nevicata record anche sulle autostrade - Tra ieri e oggi si sono registrate 36 ore di neve complessiva su 4.100 km di autostrade. Quella di ieri è stata la terza giornata più nevosa degli ultimi 3 anni (in termini di estensione e durata). Lo fa sapere Viabilità Italia, il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia postale riunito in permanenza da quasi 48 ore per seguire l'emergenza. "Grazie alle misure precauzionali intraprese - rileva - si registra un consuntivo nel complesso positivo sul fronte della viabilità e degli incidenti".