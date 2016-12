foto Dal Web

18:27

- "Come cattolico e come sacerdote, ancor prima che come cardinale, ritengo che le decisioni del Papa non si discutano ma si accolgano, anche quando provocano dolore". Lo ha detto il cardinale Camillo Ruini commentando le dimissioni di Benedetto XVI. "Ratzinger ha sempre amato e servito Cristo, la Chiesa e l'umanità, nella sua vita e durante il suo Pontificato. In questa circostanza preghiamo per lui, per la Chiesa e per la famiglia umana", ha concluso.