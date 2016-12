foto Ansa

16:30

- "Non ce la faccio", ha detto un mese fa papa Ratzinger all'arcivescovo di Campobasso. Lo riferisce lo stesso monsignor Giancarlo Bregantini aggiungendo che il Pontefice "aveva lasciato intendere che c'era qualcosa, che non stava tanto bene". Per il porporato, Benedetto XVI deve aver sofferto nel dare questo annuncio, "tra l'altro fatto in latino, un grandissimo gesto anche questo, per parlare a tutto il mondo", conclude Bregantini.