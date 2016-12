"Habemus Papam": il film di Moretti che anticipò la "crisi" del pontefice

La pellicola, presentata in anteprima al festival di Cannes e diventato un successo europeo con vari riconoscimenti internazionali, precorre la clamorosa notizia delle dimissioni pontificie. Nel film Nanni Moretti interpreta uno psicologo che cerca, invano, di aiutare il Papa a tornare sereno.



Nel finale del film, tornato in Vaticano, il Papa si presenta finalmente al mondo, nel tripudio della folla e dei cardinali. Tutti pensano che stia accettando la nomina ma nel discorso ai fedeli, il pontefice ammette di non avere la forza e di non essere in grado di guidare la Chiesa in un momento di scelte tanto difficili per gli uomini. Al termine abbandona il leggio e scompare, lasciando la Chiesa senza guida nello smarrimento generale, proprio come in queste ore.



All'epoca dell'uscita del film l'Osservatore Romano non ne parlò benissimo, mentre dalla Cei si sottolineò "lo sguardo di comprensione ampio e generoso", ma anche una certa "superficialità".