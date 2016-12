Meteo, arriva la "nevicata perfetta"

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 11:31 - L'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico sarà la causa di forte maltempo in tutto il Paese, con piogge battenti, ma soprattutto con nevicate abbondanti non solo sui monti, ma anche sulle pianure del Nord. Gli accumuli previsti potranno anche superare i 20-30 cm in gran parte del Nordovest. Nella notte fra lunedì e martedì si avrà anche una situazione di marea eccezionale nella laguna veneta. - L'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico sarà la causa di forte maltempo in tutto il Paese, con piogge battenti, ma soprattutto con nevicate abbondanti non solo sui monti, ma anche sulle pianure del Nord. Gli accumuli previsti potranno anche superare i 20-30 cm in gran parte del Nordovest. Nella notte fra lunedì e martedì si avrà anche una situazione di marea eccezionale nella laguna veneta.

Le previsioni per oggi - Nevicate diffuse dapprima al Nordovest, compresa la Liguria, poi anche al Nordest, fatta eccezione per la Romagna e con trasformazione in pioggia in serata in prossimità dell'alto Adriatico. Fenomeni localmente intensi con accumuli importanti a fine giornata. Precipitazioni forti anche su regioni centrali tirreniche e Sardegna, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Su Toscana, Umbria e Lazio al mattino neve fino a quote bassissime, ma in rialzo nel pomeriggio. Dalla sera peggiora anche in Campania e ovest Sicilia. Massime in calo al Nord, in rialzo al Centrosud per forti venti di Scirocco.



La "nevicata perfetta" - Oggi si verificheranno le condizioni ideali per quella che potrebbe definirsi una “nevicata perfetta”. Sul nostro Paese una nuova, intensa perturbazione , la numero 4 di febbraio. Tale perturbazione, accompagnandosi a venti più miti ma anche decisamente più umidi, scorrendo sopra la massa d'aria gelida che nel fine settimana avrà avvolto l'Italia, genererà abbondanti nevicate che raggiungeranno tutte le pianure del Nord.



Città imbiancate - Oggi la neve interesserà tutte le pianure del Nord. Ha già raggiunto le pianure del Nordovest (imbiancate Torino, Genova, Milano) dell'Emilia e della Toscana. In Umbria e Lazio è scesa fino a 200 metri, così si sono tinte di bianco Firenze, Arezzo, Frosinone, Rieti. Qualche fiocco si è fatto vedere anche a Roma dove poi la pioggia ha preso il sopravvento. Nel corso delle prossime ore la neve si estenderà a tutto il Nord trasformandosi in pioggia in Romagna e verso sera si trasformerà in pioggia anche sulle coste di Veneto e Friuli. Quindi città come Bologna, Venezia e Ferrara vedranno una fase iniziale di neve, seguita dalla trasformazione di neve in pioggia. Ci potranno essere situazioni potenzialmente difficili a causa degli accumuli di neve in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia occidentale e gran parte dei valichi dell'Appennino settentrionale. In Liguria sono previste nevicate in tutta la riviera, con accumuli rilevanti tra Genova e Savona; soffieranno forti venti di Tramontana con raffiche fino a 100 Km/h e si creeranno delle vere e proprie bufere di neve. Già stamattina sul ponente ligure sono state registrate raffiche fino a 90 Km/h. Per quanto riguarda le regioni centrali da metà giornata la quota neve si alzerà, portandosi sui 500-700 metri.



Anche vento e pioggia - Pioverà anche abbondantemente sul versante tirrenico, con rovesci e temporali. Le zone più colpite da rovesci e temporali saranno le coste centrali tirreniche e la Sardegna. Forti venti insisteranno in tutto il Centrosud con raffiche fino a 70-80 Km/h. Al Sud ci sarà una temporanea tregua con qualche pioggia in Campania che nella notte raggiungerà anche la Sicilia.



Le previsioni per domani - Martedì ci saranno nevicate residue al mattino su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli. Si tratterà di nevicate deboli e nel corso delle ore il tempo tenderà a migliorare. Ancora qualche debole precipitazione sparsa su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, nevosa oltre 600-900 metri. Il maltempo si sposterà al Sud e in Sicilia, con piogge e temporali che dai settori tirrenici si estenderanno alle altre zone nella seconda parte del giorno. Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in calo nelle Isole, in crescita sulla Penisola, con valori poco sopra lo zero al Nord. Forte Scirocco su basso Adriatico e Ionio, Maestrale in Sardegna. Al Nord il tempo tenderà a migliorare ma i valori notturni si porteranno sottozero e si potranno formare lastre di ghiaccio pericolose e in più si riformerà la nebbia. Secondo i dati riportati dall'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, si registrerà alta marea a Venezia nella notte tra lunedì e martedì. In particolare, alle h. 00.50 di martedì 12 febbraio si toccherà un picco di 140 cm. All'alba la marea sarà comunque già rientrata nella norma.



Clima più mite da metà febbraio - Da metà mese inizierà un periodo relativamente più mite. Le elaborazioni a lungo termine non prevedono infatti ulteriori irruzioni gelide: tutto questo almeno fino all'inizio di marzo.