foto Ansa

14:03

- Tragico incidente sul monte Mongioie. Un alpinista ha perso la vita cadendo in un canalone ghiacciato della montagna, alta 2.631 metri, delle Alpi Marittime, in alta Valle Tanaro, in Piemonte. Difficili le operazioni di recupero del corpo, che vedono impegnati il soccorso alpino e l'elisoccorso del 118. Oggi un altro escursionista era precipitato in un canalone dalla stessa vetta, l'uomo era stato recuperato in ipotermia ma vivo.