Weekend di gelo sull'Italia, lunedì neve al Nord

La situazione in Europa 14:57 - Correnti gelide in discesa direttamente dalla calotta polare investiranno l'Italia nel fine settimana determinando un ulteriore calo termico e tempo instabile al Centrosud con nevicate a quote sempre più basse. All'inizio della prossima settimana, una intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico porterà forte maltempo con piogge battenti, ma soprattutto con neve abbondante sulle pianure del Nord. - Correnti gelide in discesa direttamente dalla calotta polare investiranno l'Italia nel fine settimana determinando un ulteriore calo termico e tempo instabile al Centrosud con nevicate a quote sempre più basse. All'inizio della prossima settimana, una intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico porterà forte maltempo con piogge battenti, ma soprattutto con neve abbondante sulle pianure del Nord.

Previsioni di sabato 9 febbraio - Sabato deboli e isolate nevicate a bassa quota a tratti fin sulle coste sulle regioni del medio Adriatico; piogge e rovesci intermittenti al Sud, Sardegna e Sicilia settentrionale, ma con deboli nevicate intorno ai 200-400 metri sui rilievi appenninici di Campania, Puglia, Basilicata e in quelli interni della Sardegna; sui rilievi della Calabria e su quelli della Sicilia nevicate oltre i 600-800 metri. Giornata migliore e caratterizzata da ampie zone soleggiate al Nord e regioni centrali tirreniche. Temperature in generale lieve diminuzione. Un po' ventoso sull'Adriatico e al Centrosud.



Neve al Sud - La quota neve al Sud si manterrà tra 200-300 metri. Città come Potenza, per esempio, potrebbero vedere qualche fiocco di neve. Sui rilievi di Calabria e Sicilia la quota neve si manterrà intorno ai 600-800 metri. Sul medio Adriatico, tra Abruzzo, Marche e Molise, è prevista neve fin sulle coste; anche su Pescara e Ancona potrebbe cadere qualche fiocco di neve.



Le temperature massime di sabato - Ecco i valori previsti per le ore centrali della giornata di oggi (sabato 9 febbraio): Aosta: 3 gradi, Bergamo: 6 gradi, Brescia: 6 gradi, Cuneo: 6 gradi, Milano: 8 gradi, Torino: 6 gradi, Bologna: 7 gradi, Bolzano: 6 gradi, Treviso: 7 gradi, Venezia: 6 gradi, Verona: 7 gradi, Ancona: 6 gradi, Firenze: 8 gradi, L’Aquila: 3 gradi, Perugia: 5 gradi, Roma: 8 gradi, Viterbo: 6 gradi, Bari: 8 gradi, Napoli: 8 gradi, Reggio Calabria: 10 gradi, Catania: 13 gradi, Palermo: 11 gradi, Cagliari: 9 gradi.



Vento al Centrosud e sulle isole, resta il rischio valanghe - Anche quella di oggi sarà una giornata piuttosto ventosa soprattutto sul versante adriatico, al Sud e sulle Isole per venti che, provenienti da nord, potranno raggiungere i 30-40 km/h. Prosegue anche oggi il rischio valanghe. In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi (sabato 9 febbraio) il rischio sarà di grado 3 (“marcato”) sulla maggior parte del settore alpino centro-orientale. Rischio invece che va dal grado 1 (“debole”) al grado 3 sulle Alpi occidentali. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione laddove vengano praticate attività di fuoripista o di sci alpinismo.



Previsioni per domenica 10 febbraio - Domenica situazione pressoché invariata, ma con precipitazioni concentrate soprattutto fra Sicilia settentrionale e Calabria dove la quota neve scenderà a 300-400 metri. Al mattino non è escluso ancora qualche fiocco di neve lungo le coste adriatiche. In serata situazione in peggioramento con le prime nevicate al Nordovest. Ulteriore calo termico e clima gelido al mattino.



Neve in Calabria e Sicilia - Sui rilievi di Calabria e Sicilia la quota neve scenderà fino a 300-400 metri. In mattinata saranno possibili dei brevi rovesci di neve sulle coste dell’alto Adriatico (possibili nella zona intorno a Rimini e sul Gargano). Con il peggioramento del tempo sul Nordovest, tra sera e notte inizierà a nevicare sulle Alpi occidentali e sulla Liguria (dove la neve raggiungerà le coste).



Lunedì neve al Nord fino in pianura - Lunedì si verificheranno le condizioni ideali per quella che potrebbe definirsi una "nevicata perfetta". Il nostro Paese sarà infatti raggiunto da una nuova, intensa perturbazione (la numero 4 di febbraio). Tale perturbazione, accompagnandosi a venti più miti ma anche decisamente più umidi, scorrendo sopra la massa d’aria gelida che nel fine settimana avrà avvolto l’Italia, genererà abbondanti nevicate che raggiungeranno tutte le pianure del Nord. La nevicata di lunedì potrà essere la più importante di questo inverno 2012-2013, sia per estensione che per quantitativi: sulle zone alpine e prealpine potremo toccare i 40 cm di neve.



Milano tra le città più imbiancate - Tutto il Nord sarà interessato da questa nevicata. Nel corso della giornata verranno imbiancate città come Torino, Cuneo, Novara, Genova, Milano, Bergamo e Venezia. Proprio il capoluogo lombardo potrebbe vedere gli accumuli più significativi. Mentre però al Nordovest le precipitazioni di lunedì cadranno quasi totalmente sotto forma di neve, al Nordest in serata la neve si trasformerà in pioggia. Nella mattinata di lunedì la neve raggiungerà anche la Toscana fino a quote di pianura: potrà essere imbiancata, dunque, Firenze.