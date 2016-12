foto Web

- La scintilla dell'amore scocca a volte in tarda età e l'amore per gli animali non fa eccezione. Un 86enne di Cagliari aveva preso con sé un cucciolo di boxer e aveva cominciato ad amarlo. Il suo tutore però, non ha approvato questa scelta e ha deciso di separare il padrone dall'animale. Non è "necessario" il suo insensibile verdetto.