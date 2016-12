Aereo fuori pista a Fiumicino, Alitalia si difende: Su Carpatair abbiamo rispettato tutte le norme

- Con una nota Alitalia ribadisce il "pieno e totale rispetto" della normativa internazionale ed europea nei casi di "vendita di biglietti per voli operati da altri vettori aerei in regime di wet lease o di codesharing". Dopo l'apertura di un procedimento da parte dell'Antitrust sui voli Carpatair, la compagnia di bandiera tiene anche a "precisare che applica esattamente le stesse regole adottate dagli altri operatori del settore".

Alitalia: "Le informazioni sono chiare" - In dettaglio, nel processo di prenotazione on-line, - precisa il vettore - ''l'informazione relativa alla compagnia, diversa da Alitalia, nei casi di voli in wet lease e code sharing, viene fornita alla seconda schermata, che e' la prima dopo la home page e poi ribadito in quella successiva, dunque sia nella schermata in cui si sceglie il prezzo che in quella con i dettagli del volo''.

Alitalia: "Falso che i caratteri sono più piccoli" - ''Alitalia ritiene utile precisare che la dicitura 'Volo operato da Carpatair', che l'Antitrust definisce 'apposta con caratteri estremamente ridotti', e' in realta' di dimensione del tutto identica al resto del testo presente nella pagina di prenotazione - prosegue la nota -, nella quale vengono riportati, ad esempio, informazioni concernenti l'orario di partenza e di arrivo del volo''.

Alitalia: "Nel sito indicate tutte le limitazioni" - In relazione al carnet Italia, infine, la compagnia fa presente che ''tutte le limitazioni sono chiaramente indicate nel sito. Quanto, infine, alla regola che impone, peraltro con dei correttivi, l'utilizzo sequenziale dei tagliandi di volo, Alitalia si limita in questa sede a rappresentare che si tratta di una regola Iata, inserita anche nelle Condizioni Generali di Trasporto della compagnia''.

Le verifiche dell'Antitrust - La nota segue la decisione dell'Antitrust di avviare un procedimento per verificare se Alitalia, nelle informazioni fornite ai passeggeri sul volo Carpatair e su tutti i voli operati in base ad accordi di partnership e di code sharing, rispetti le norme del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

Le segnalazioni del Codacons - Il procedimento - si legge in un comunicato dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni, tra cui quella dell'associazione Codacons e da accertamenti d'ufficio eseguiti dai funzionari dell'Autorita' e dovra' verificare ''se, in questi casi, Alitalia fornisce ai consumatori adeguate informazioni sull'identita' del vettore.