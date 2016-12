Brescia, Laura Maggi: "Cerco un sexy aiutante"

foto Playboy Correlati Bagnolo Mella, mogli in rivolta contro la barista sexy

La sexy barista spopola su Facebook

Laura da dietro il banco alle pagine di Playboy 12:11 - La fama ha portato bene a Laura Maggi, assurta agli onori della cronaca come la sexy barista di Brescia rea di "distrarre" troppo mariti e fidanzati del circondario: presto infatti sarà inaugurato a Pavone Mella "Le cafè 2", succursale del noto locale di Bagnolo. E dopo aver arruolate tre aiutanti hot, Laura cerca anche un barista all'altezza: "Presto nello staff inserirò anche un maschietto: l’appello è aperto, i sexy candidati si facciano avanti". - La fama ha portato bene a, assurta agli onori della cronaca come ladi Brescia rea di "distrarre" troppo mariti e fidanzati del circondario: presto infatti sarà inaugurato a, succursale del noto locale di. E dopo aver arruolate tre aiutanti hot, Laura cerca anche un barista all'altezza: "Presto nello staff inserirò anche un maschietto: l’appello è aperto, i sexy candidati si facciano avanti".

Come la stessa Laura racconta dalle pagine di "Brescia Oggi", cercherà di dividersi fra i due locali, cercando di non scontentare vecchi e nuovi spasimanti: "Per le prime due settimane mi troverete molto più spesso dietro al bancone del bar di Pavone – racconta infatti -. Ma cercherò di essere anche a Bagnolo: non vorrei mai che i miei spasimanti storici andassero in crisi d'astinenza".



Per fare le sue veci nei due locali, però Laura ha già individuato tre degne sostitute: "Non sarò sola", racconta ancora Laura dalle pagine del quotidiano bresciano, descrivendo così le tre nuove bariste sexy che la affiancheranno in questa avventura: "Una l'ho scelta perché è spumeggiante, una perché è simpatica e una perché incarna l'idea di algida e siberiana: una bella e impossibile insomma".



L'appuntamento è fissato per venerdì 22 febbraio: "Sto pensando ad uno spettacolo che lascerà tutti di stucco - racconta Laura -, sarà qualcosa a metà tra il soft-core e il burlesque: una cosa artistica, di buon gusto e io naturalmente sarò più sexy che mai...".