L'associazione piloti: per i manuali Alitalia, manovra vietata

foto Tgcom24 16:46 - Mentre è stata aperta l'indagine con l'imputazione di disastro colposo verso i due piloti, continua il rimbalzo di accuse sul caso dell'incidente di sabato a Fiumicino che ha causato il ferimento di 16 persone. L'Anpac, l'associazione piloti, parla di condizioni meteo estreme che, secondo i manuali operativi di Alitalia, avrebbero vietato l'operazione di atterraggio. La Carpatair replica: "Non è giunta nessuna indicazione di pericolo".

Per la compagnia romena, "i venti previsti a Fiumicino erano al di sotto del limite indicato dal costruttore dell'Atr", si legge in una nota ufficiale. E inoltre, "all'aeromobile non era giunta alcuna segnalazione di "wind shear" durante il volo o nella fase di avvicinamento".



Dimessa la hostess - Intanto l'assistente di volo che aveva destato le maggiori preoccupazioni dopo l'incidente è stata dimessa dal Policlinico Gemelli, dove era stata ricoverata. La donna, 40enne, era rimasta ferita perchè non si trovava nella posizione di sicurezza che avrebbe dovuto tenere in fase di atterraggio.