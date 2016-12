foto Ansa

05:59

- Una persona anziana è morta nell'incendio della propria abitazione a Napoli. Le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento in un appartamento al piano rialzato nel quartiere del Vomero. La persona, secondo una prima ricostruzione dei pompieri, era in casa con una badante che è riuscita a uscire dall'appartamento, ad allontanarsi e a porsi in salvo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri.