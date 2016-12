Meteo, l'inverno torna in grande stile

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 10:56 - Il vortice di bassa pressione che sta attraversando l'Italia da nord a sud anche oggi porterà forti venti ovunque, con maltempo al Centrosud e neve a quote collinari, e trascinerà sulla nostra Penisola gelide correnti artiche. Oggi rasserena al Nord, nubi nel resto dell'Italia con piogge su Marche, Abruzzo, Molise e al Sud, con il rischio anche di forti rovesci, specie in Campania e Calabria tirrenica. - Il vortice di bassa pressione che sta attraversando l'Italia da nord a sud anche oggi porterà forti venti ovunque, con maltempo al Centrosud e neve a quote collinari, e trascinerà sulla nostra Penisola gelide correnti artiche. Oggi rasserena al Nord, nubi nel resto dell'Italia con piogge su Marche, Abruzzo, Molise e al Sud, con il rischio anche di forti rovesci, specie in Campania e Calabria tirrenica.

Condizioni critiche per i venti molto intensi, fino a 100 km/h al Centrosud e Isole, forti anche in Liguria, Romagna, Alpi e zone pedemontane del Nord. Temperature in rialzo in Valpadana per effetto dei venti di Foehn, che contribuiranno anche a migliorare la qualità dell'aria nelle città del Nord; temperature in sensibile calo nel resto dell'Italia.



Temperature massime in brusco calo al Centrosud. Calo che sarà particolarmente sensibile sul versante adriatico dove rispetto ad ieri perderemo anche 10 gradi. Il vento accentuerà maggiormente la sensazione di freddo, facendo percepire al nostro corpo temperature nettamente inferiori rispetto a quelle segnate dai termometri.



Previsioni per lunedì - Prevalenza di bel tempo salvo un po' di nuvolosità sulle zone alpine, all'estremo Sud e in Sardegna con le ultime piogge tra Calabria e Sicilia orientale e qualche fiocco di neve al di sopra dei 600-900 metri sui rispettivi rilievi. Temperature minime in sensibile calo al Centronord con valori spesso sottozero e conseguenti gelate notturne. Massime in ulteriore lieve calo al Sud, in aumento al Centro e sui monti del Nord.



Freddo protagonista - A inizio settimana il maltempo e il freddo concederanno una breve tregua, specie nella giornata di martedì, ma già mercoledì un'altra massa d'aria gelida investirà l'Italia ad iniziare dal Nord e nella seconda parte della settimana il freddo sarà il protagonista in tutto il nostro Paese. Dopo il calo termico di questo fine settimana, infatti, tra il 6 e il 10 febbraio il calo sarà più evidente, ci attendono quindi giornate decisamente fredde.



Gelo fino a San Valentino - Fino a metà mese l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre rimarrà confinata sul settore più occidentale dell'Europa consentendo il passaggio di correnti gelide di origine artica che continueranno a scorrere sulla nostra Penisola mantenendo il clima freddo con temperature spesso al di sotto delle medie stagionali.