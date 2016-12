foto Meteo.it Correlati Meteo, in arrivo piogge e venti forti 16:09 - Il weekend sarà caratterizzato da una brusca inversione della tendenza meteorologica. Se durante la settimana è stata protagonista la nebbia, da oggi la perturbazione numero 1 di febbraio riporterà piogge, neve, venti di burrasca e temperature in picchiata. Sabato sarà caratterizzato da venti burrascosi, piogge e temporali forti al Nord e regioni occidentali, nevicate a bassa quota al Nord. - Il weekend sarà caratterizzato da una brusca inversione della tendenza meteorologica. Se durante la settimana è stata protagonista la nebbia, da oggi la perturbazione numero 1 di febbraio riporterà piogge, neve, venti di burrasca e temperature in picchiata. Sabato sarà caratterizzato da venti burrascosi, piogge e temporali forti al Nord e regioni occidentali, nevicate a bassa quota al Nord.

Domenica avremo il vero crollo termico in seguito alla rotazione dei venti da nord, mentre il maltempo si concentrerà al Centrosud. Seguirà una breve tregua, poi già da mercoledì si farà strada un'altra massa d’aria gelida accompagnata da forti venti e nevicate a bassa quota al Centrosud Sabato sarà una giornata abbastanza soleggiata nelle regioni del medio e basso Adriatico, in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Molte nubi nel resto d’Italia con precipitazioni sparse a partire dal Nord Italia, ma in graduale estensione verso la Sardegna, la Toscana e successivamente sulle restanti regioni del versante tirrenico fino alla Campania. Nevicate a quote sempre più basse su Alpi e Appennini, fino a raggiungere tra sera e notte quote quasi di pianura in Emilia. Piogge e temporali localmente forti interesseranno Nordest, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna; nevicate abbondanti possibili fino a bassissima quota sull'Appennino settentrionale, specie fra Emilia Romagna e Toscana. Neve anche sui monti della Sardegna sotto i 1000 metri di quota. Venti forti su tutti i mari, con raffiche anche fino a 100 km/h sui bacini di ponente. Temperature fino a 20 gradi su medio-basso Adriatico e Ionio; rialzo termico anche nelle zone della Valpadana precedentemente interessate dalle nebbie. Massime in diminuzione nel resto del territorio. Domenica tornerà il sole al Nord, senza il fastidio delle nebbie. Nuvoloso nelle altre regioni con piogge che si concentreranno soprattutto su medio Adriatico e Sud, e nevicate a quote di collina sull’Appennino centrale, intorno ai 1000 metri su quello meridionale. Venti ancora intensi su gran parte del Paese, mediamente settentrionali e molto più freddi, specie al Centro dove il calo termico sarà particolarmente evidente. Mari agitati.



SBALZO TERMICO Le temperature sono in discesa, ma lo sbalzo termico sarà ancora più evidente a causa dei valori miti degli scorsi giorni. Il divario sarà particolarmente evidente al Centrosud. In questo momento, ad esempio, a Pescara il termometro segna 18 gradi con raffiche di Phoen Appenninico fino a 100 km/h. Domani nel capoluogo abruzzese sono previsti 10 gradi. Sempre sull'Appennino centromeridionale domani ci saranno molti valori al di sotto dello zero. Si tratterà comunque di temperature nelle medie del periodo.



FREDDO ACCENTUATO DALL'EFFETTO WIND CHILL Il vento accentuerà maggiormente la sensazione di freddo, facendo percepire al nostro corpo temperature nettamente inferiori rispetto a quelle segnate dai termometri.



ZONE INTERESSATE DALLE NEBBIE IN CONTROTENDENZA DAL PUNTO DI VISTA TERMICO Paradossalmente, nelle zone interessate dalle nebbie, l'arrivo del fronte freddo della perturbazione n.1 di febbraio favorirà un rialzo termico perché spazzerà via le nebbie insistenti degli ultimi giorni favorendo, appunto, un aumento delle temperature, in controtendenza rispetto al resto del Paese interessato da un calo termico anche sensibile.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA La prossima settimana sarà di stampo invernale a causa di diverse irruzioni di aria fredda artica.



TENDENZA FEBBRAIO: SARA' UN MESE MOVIMENTATO CON CLIMA TIPICAMENTE INVERNALE Dopo il calo termico del primo fine settimana, tra il 6 e il 10 arriveranno nuove correnti fredde dalla calotta polare (dalla Groenlandia e dal Mare di Norvegia). Si tratterà di aria un po' più fredda rispetto alla precedente, che quindi porterà un calo termico più evidente, ci attendono quindi giornate decisamente fredde.



SAN VALENTINO DI GHIACCIO Le temperature torneranno brevemente a risalire per poi scendere nuovamente verso metà mese. Si tratterà quindi della terza ondata di freddo.