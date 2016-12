Meteo, con febbraio torna il gelo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 09:46 - Oggi ancora protagoniste nebbie e temperature miti, grazie all'alta pressione che continua a proteggere l'Italia. Nel corso del fine settimana però il passaggio della perturbazione numero 1 di febbraio provocherà un forte peggioramento del tempo in gran parte del Paese e il ritorno del freddo invernale: ci attendono quindi piogge sparse a tratti anche di forte intensità, venti di burrasca, freddo e nevicate fino a quote molto basse. - Oggi ancora protagoniste nebbie e temperature miti, grazie all'alta pressione che continua a proteggere l'Italia. Nel corso del fine settimana però il passaggio della perturbazione numero 1 di febbraio provocherà un forte peggioramento del tempo in gran parte del Paese e il ritorno del freddo invernale: ci attendono quindi piogge sparse a tratti anche di forte intensità, venti di burrasca, freddo e nevicate fino a quote molto basse.

Oggi nuvole in graduale aumento al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con le prime deboli piogge sulle zone alpine; ancora in prevalenza bello altrove. Al mattino nebbie diffuse, anche fitte, in Valpadana, coste adriatiche e valli del Centro; qualche nebbia insisterà anche nelle ore centrali del giorno, specie in Valpadana. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Ventoso per venti dai quadranti occidentali sui mari di ponente.



Inversione termica - Continua la situazione di inversione termica che ha caratterizzato questi ultimi giorni, ovvero la notevole differenza tra le zone pianeggianti interessate dalle nebbie, dove le temperature massime rimarranno intorno allo zero, e quelle collinari e montuose dove, per effetto del soleggiamento e dell'aria mite in quota, saranno più elevate.



Nuova ondata di maltempo nel weekend - Sabato nubi quasi ovunque, con piogge anche forti al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Nevicate sulle Alpi inizialmente oltre i 700-1000 metri, con quota neve in ulteriore abbassamento in serata fino a quote collinari. Nella notte neve sulle Alpi centro-orientali, fino a 500-700 metri nelle zone interne del Centro e i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere anche la pianura dell'Emilia. Venti forti su tutti i mari, con raffiche anche fino a 100 km/h, specie sulle Isole, con conseguenti mari agitati. Temperature massime in calo al Nord, in lieve crescita invece al Sud.



Domenica tornerà il bel tempo al Nord. Ancora piogge sparse invece su regioni centrali, Campania, Calabria e Isole, con nevicate sul Appennino centrosettentrionale fino a quote collinari (300-500 metri) Venti intensi su gran parte del Paese, specie al Centrosud, con raffiche fino a 100 Km/h. Temperature massime ovunque in calo, cali anche di 8-10 gradi nelle regioni centrali.



Febbraio al gelo - La prossima settimana sarà di stampo invernale a causa di diverse irruzioni di aria fredda artica. Dopo il calo termico del primo fine settimana, tra il 6 e il 10 arriveranno nuove correnti fredde dalla calotta polare (dalla Groenlandia e dal Mare di Norvegia). Si tratterà di aria un po' più fredda rispetto alla precedente, che quindi porterà un calo termico più evidente, ci attendono quindi giornate decisamente fredde.



San Valentino di ghiaccio - Le temperature torneranno brevemente a risalire per poi scendere nuovamente verso metà mese. Si tratterà quindi della terza ondata di freddo che si prospetta la più gelida perché le masse d'aria che determineranno il calo termico questa volta arriveranno da est (Russia).