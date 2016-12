Università, crolla il numero degli studenti

foto LaPresse 13:13 - In dieci anni le immatricolazioni nelle università italiane sono scese da 338.482 a 280.144, con un calo pari al 17%. Oggi ci sono dunque 58mila studenti in meno rispetto al 2003: è come se in un decennio fosse scomparso un intero ateneo di grandi dimensioni (ad esempio la Statale di Milano), secondo quanto emerge da un documento diffuso dal Consiglio universitario nazionale. E crolla anche il numero dei docenti, diminuiti del 22% negli ultimi 6 anni. - In dieci anni le immatricolazioni nelle università italiane sono scese da 338.482 a 280.144, con un calo pari al 17%. Oggi ci sono dunque 58mila studenti in meno rispetto al 2003: è come se in un decennio fosse scomparso un intero ateneo di grandi dimensioni (ad esempio la Statale di Milano), secondo quanto emerge da un documento diffuso dal Consiglio universitario nazionale. E crolla anche il numero dei docenti, diminuiti del 22% negli ultimi 6 anni.

Il documento (Dichiarazione per l'università e la ricerca, le emergenze del sistema) sottolinea che dal 2009 il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) è sceso del 5% ogni anno. Quanto a laureati l'Italia è largamente al di sotto della media Ocse: 34esimo posto su 36 Paesi. Solo il 19% dei 30-34enni ha una laurea, contro una media europea del 30%. Il 33,6% degli iscritti, infine, è fuori corso mentre il 17,3% non fa esami.



BORSE STUDIO, UNA NOTA DOLENTE - Il numero dei laureati nel nostro Paese è destinato a calare ancora anche perché, negli ultimi 3 anni, il fondo nazionale per finanziare le borse di studio è stato ridotto. Nel 2009 i fondi nazionali coprivano l'84% degli studenti aventi diritto, nel 2011 il 75%.



CURA DIMAGRANTE PER OFFERTA FORMATIVA - In sei anni sono stati eliminati 1.195 corsi di laurea. Quest'anno sono scomparsi 84 corsi triennali e 28 corsi specialistici/magistrali. Se questa riduzione è stata inizialmente dovuta ad azioni di razionalizzazione, ora dipende invece in larghissima misura alla pesante riduzione del personale docente.



DOTTORATI AL LUMICINO - Rispetto alla media Ue, in Italia abbiamo 6.000 dottorandi in meno che si iscrivono ai corsi di dottorato. L'attuazione della riforma del dottorato di ricerca prevista dalla riforma Gelmini è ancora al palo e il 50% dei laureati segue i corsi di dottorato senza borsa di studio.



EMORRAGIA DI PROFESSORI - In soli sei anni (2006-2012) il numero dei docenti si è ridotto del 22%. Nei prossimi 3 anni si prevede un ulteriore calo. Contro una media Ocse di 15,5 studenti per docente, in Italia la media è di 18,7. Pur considerando il calo di immatricolazioni, il rapporto docenti/studenti è destinato a divaricarsi ancora per una continua emorragia di professori che non vengono più assunti. Il calo è anche dovuto alla forte limitazione imposta ai contratti di insegnamento che ciascun ateneo può stipulare.



LE SPESE SUPERANO I FONDI - Dal 2001 al 2009 il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), calcolato in termini reali aggiustati sull'inflazione, è rimasto quasi stabile, per poi scendere del 5% ogni anno, con un calo complessivo che per il 2013 si annuncia prossimo al 20%. Su queste basi e in assenza di un qualsiasi piano pluriennale di finanziamento moltissime università, a rischio di dissesto - osserva il Cun- non possono programmare né didattica né ricerca.



A RISCHIO ANCHE I LABORATORI - A forte rischio obsolescenza le attrezzature dei laboratori per la decurtazione dei fondi: anche i finanziamenti Prin, cioè i fondi destinati alla ricerca libera di base per le università e il Cnr, subiscono tagli costanti: si è passati da una media di 50 milioni all'anno ai 13 milioni per il 2012. Infatti dai 100 milioni assegnati nel 2008-2009 a progetti biennali si è passati a 170 milioni per il biennio 2010-2011 ma per progetti triennali, per giungere a meno di 40 milioni nel 2012, sempre per progetti triennali.