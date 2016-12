Meteo, alta pressione fino al week end

foto Meteo.it Correlati Infografiche 10:27 - Oggi e domani saranno ancora protagoniste le nebbie, le forti escursioni termiche e le temperature pomeridiane piuttosto miti per la presenza dell'alta pressione sulla nostra Penisola. Dal fine settimana le cose cambieranno a causa dell’arrivo della perturbazione n. 1 di febbraio che porterà forte maltempo e sarà seguita da un brusco calo termico che sarà più evidente nella giornata di domenica; questa fase di maltempo verrà accompagnata anche da venti di burrasca con raffiche anche oltre i 100 km/h. - Oggi e domani saranno ancora protagoniste le nebbie, le forti escursioni termiche e le temperature pomeridiane piuttosto miti per la presenza dell'alta pressione sulla nostra Penisola. Dal fine settimana le cose cambieranno a causa dell’arrivo della perturbazione n. 1 di febbraio che porterà forte maltempo e sarà seguita da un brusco calo termico che sarà più evidente nella giornata di domenica; questa fase di maltempo verrà accompagnata anche da venti di burrasca con raffiche anche oltre i 100 km/h.

IL TEMPO PREVISTO PER OGGI, GIOVEDI’ 31 GENNAIO - Giornata di tempo stabile in tutte le regioni. Prevalenza quindi di ampie schiarite, intervallate da qualche innocuo annuvolamento specie al Sud, ma anche nebbie fitte e persistenti al Nord. Nelle pianure fra bassa Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna la nebbia insisterà anche durante il pomeriggio o comunque si trasformerà in strati di nubi basse e compatte.



Sarà proprio questa situazione a determinare notevoli divari termici fra le pianure del Nord, le vicine montagne e molte città del Centrosud, con massime anche poco sopra lo zero nelle zone nebbiose, fra 10 e 16 gradi nel resto del Paese, ma con punte fino a 17-19 gradi al Sud e sulle Isole.



IL TEMPO PREVISTO PER DOMANI, VENERDI’ 1 FEBBRAIO - Domani sarà una giornata di transizione, dove inizierà a indebolirsi l’alta pressione. In mattinata ancora nebbie soprattutto su val padana orientale, litorali adriatici, Umbria e Lazio. Tempo buono sul resto dell’Italia. Dal pomeriggio ci sarà un graduale aumento della nuvolosità al Nord e sul Tirreno a causa di correnti più umide in arrivo da ovest che precedono la perturbazione n. 1 di febbraio. Nella notte arriveranno le prime piogge sulle Alpi, sull'alta Toscana e localmente anche in Pianura Padana.



NEL WEEKEND SI VOLTA PAGINA: TORNANO PIOGGE E NEVICATE SUI RILIEVI SABATO - Ci sarà un generale peggioramento del tempo. Il maltempo insisterà più che altro al Nordest, al Centro e in Sardegna. Alla fine della giornata raggiungerà anche il Sud. Le piogge localmente in queste zone saranno anche a carattere di rovesci o temporali.



LE NEVICATE DI SABATO - Sono previste nevicate sulle Alpi orientali e sull'Appennino settentrionale. Nel pomeriggio sull'Appennino la quota neve rimarrà intorno ai 500 metri ma tra la sera e le notte la neve potrà arrivare fino in pianura. L’Emilia Romagna e le Marche saranno le regioni maggiormente interessate da nevicate anche abbondanti.



DOMENICA POSSIBILE RISVEGLIO BIANCO - Domenica mattina quindi potrebbero risvegliarsi tinte di bianco città come Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Forlì e Urbino.



FORTI VENTI - Venti intensi insisteranno sabato un po’ su tutto il nostro Paese con mari agitati. Le raffiche raggiungeranno i 60-70 Km/h con punte fino a 100 Km/h in Sardegna.



DOMENICA VENTI CON RAFFICHE FINO A 100 KM/H - Domenica ancora tanto vento, intenso e freddo con raffiche fino a 100 Km/h. Il tempo migliorerà al Nord e sulle regioni centrali tirreniche dove si farà rivedere il sole. Insisterà ancora il maltempo sul Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia soprattutto nella prima parte della giornata.



LE NEVICATE DI DOMENICA - A bassa quota su Marche, Abruzzo e Molise (fino a 200-400 metri). Fino a 700-800 metri sull'Appennino meridionale.



FORTE CALO TERMICO - Sabato il calo delle temperature si avvertirà al Nord e in Sardegna e domenica anche al Centrosud. Ad esempio Torino passerà dai 13 gradi di massima previsti per oggi a 7 gradi sabato, Cuneo da 11 gradi a 5 gradi, Bolzano da 9 gradi a 5 gradi, Trento da 10 gradi a 5 gradi, Imperia da 16 a 9 gradi, Sassari da 18 gradi a 11 gradi. Roma passerà dai 16 gradi previsti per oggi a 10 gradi domenica, Napoli da 17 a 11 gradi, Campobasso da 10 gradi a 3 gradi e potenza da 11 gradi a 6 gradi.



WIND CHILL - Il vento accentuerà maggiormente la sensazione di freddo, facendo percepire al nostro corpo temperature nettamente inferiori.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA - La prossima settimana sarà di stampo invernale. Ci attendono infatti diverse irruzioni impulsi freddi artici.