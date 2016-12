foto Facebook 14:44 - Maria Elena Petruccioli, studentessa 25enne di Montefranco, nel ternano, è stata uccisa in un frontale con l'auto di due rapinatori. I malviventi erano in fuga, inseguiti dai carabinieri, dopo una rapina da 50 euro messa a segno nell'Aquilano: uno dei due banditi, un 28enne albanese, è morto sul colpo; l'altro, un 21enne suo connazionale, è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato a Spoleto. , studentessa 25enne di Montefranco, nel ternano, è stata uccisa in un frontale con l'auto di due rapinatori. I malviventi erano in fuga, inseguiti dai carabinieri, dopo una rapina da 50 euro messa a segno nell'Aquilano: uno dei due banditi, un 28enne albanese, è morto sul colpo; l'altro, un 21enne suo connazionale, è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato a Spoleto.

La rapina è stata compiuta verso le 23.45 di ieri nella frazione Alba Fucens di Massa d'Albe, nell'Aquilano: quattro malviventi, uno dei quali armato di taglierino, dopo essersi calati un passamontagna sul volto, hanno assaltato una casa isolata e, dopo aver minacciato il proprietario 64enne, si sono fatti consegnare 50 euro che l'uomo aveva nel portafogli. Due dei quattro sono poi fuggiti sulla Ford Fiesta del 64enne, il quale ha dato l'allarme poco dopo, mentre gli altgri due rapinatori sono spariti senza lasciar traccia.



Subito sono state allertate le centrali operative dei carabinieri di Rieti e Terni, e alle 5 l'auto, individuata grazie all'antifurto satellitare, è stata intercettata da una pattuglia nei pressi del comune di Arrone: i carabinieri sono partiti all'inseguimento della Fiesta lungo la Flaminia ma l'auto dei banditi, all'altezza del chilometro 12, a causa dell'elevata velocità ha sbandato in curva invadendo la corsia opposta e centrando in pieno la Fiat Panda dalla studentessa 25enne, che stava tornando a casa dopo aver passato la serata con il fidanzato.



La giovane è morta sul colpo, così come il rapinatore albanese 28enne seduto al posto del passeggero, mentre il conducente è rimasto gravemente ferito.