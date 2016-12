foto LaPresse 15:33 - L'indagine della Procura di Siena sullo sfacelo finanziario del Monte dei Paschi e sull'acquisto di Banca Antonveneta sta prendendo una piega sempre più pesante per gli ex dirigenti dell'Istituto. L'ex presidente Mussari, l'ex dg Vigni, l'ex capo dell'area finanziaria Baldassarri e i suoi più stretti collaboratori potrebbero essere accusati di associazione a delinquere per avere truccato volutamente i conti e il prezzo d'acquisto di Antonveneta. - L'indagine della Procura di Siena sullo sfacelo finanziario del Monte dei Paschi e sull'acquisto di Banca Antonveneta sta prendendo una piega sempre più pesante per gli ex dirigenti dell'Istituto. L'ex presidente Mussari, l'ex dg Vigni, l'ex capo dell'area finanziaria Baldassarri e i suoi più stretti collaboratori potrebbero essere accusati di associazione a delinquere per avere truccato volutamente i conti e il prezzo d'acquisto di Antonveneta.

Obiettivo, come ormai è noto, creare una plusvalenza di oltre 2 miliardi di lire. Per realizzare il loro piano, i passati vertici del Mps avrebbero goduto della "sponda" del Banco di Santander, titolare della maggioranza di Antonveneta, acquistata nell'ottobre 2007 per 6.3 miliardi di euro e ceduta ai senesi un solo mese dopo per 9.3 miliardi, ai quali va aggiunto un altro miliardo di oneri e, soprattutto, tutto il percorso seguente, fatto delle spericolate operazioni sui "derivati" e altre manovre per cercare di colmare la voragine aperta dei conti che, alla fine, hanno portato Mps sull'orlo del collasso.



La Procura, che anche nella giornata odierna ha in programma l'audizione di alcuni testimoni, non esclude anche un sequestro conservativo di fondi per oltre un miliardo di euro. A tutto questo, inoltre, va aggiunta l'apertura di un fascicolo contro ignoti anche presso la Procura di Trani, che invece indagherà sull'omessa vigilanza di Bankitalia e Consob. A innescare la nuova inchiesta, l'esposto dell'Adusbef, i reati ipotizzati sono quelli di truffa, manipolazione del mercato e aggiotaggio.