Nebbie fitte al Nord, verso i 20 gradi al Sud

La situazione in Europa 10:48 - Un'altra giornata sotto il segno delle nebbie, anche fitte, nelle regioni del Nord e nelle valli del Centro. La visibilità in queste zone sarà particolarmente ridotta. Le foschie e le nuvole basse impediranno il rialzo termico, che invece interesserà gran parte del Paese da oggi a venerdì. L'alta pressione sta rimontando sull'Italia e ci regalerà giorni di tempo stabile e clima mite. Poi, nel fine settimana, tornerà il maltempo. - Un'altra giornata sotto il segno delle, anche, nelle regioni del Nord e nelle valli del Centro. La visibilità in queste zone sarà particolarmente ridotta. Le foschie e le nuvole basse impediranno il rialzo termico, che invece interesserà gran parte del Paese da oggi a venerdì. L'sta rimontando sull'Italia e ci regalerà giorni di tempo stabile e clima mite. Poi, nel, tornerà il

Le temperature subiranno un brusco calo, favorendo il ritorno della neve in montagna fino a bassa quota. Le coste saranno sferzate da venti di burrasca. Seguirà un periodo caratterizzato da frequenti irruzioni di aria artica.



Le previsioni per oggi - Oggi al mattino un po' di nuvolosità fra Levante Ligure, Toscana, Lazio e Isole, ma in generale senza piogge; nebbie, a tratti anche fitte, in Valpadana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro, in generale bello altrove. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità, comunque innocua, su Levante Ligure, regioni tirreniche e Isole, mentre nebbie e nubi basse insisteranno in alcune zone della Valpadana. Nella notte torneranno a formarsi le nebbie in buona parte del Centronord. Temperature ovunque in ulteriore aumento, più contenuto nelle aree in cui insisteranno le nebbie, e comunque valori in generale oltre la norma, specie nelle Alpi e gran parte del Centrosud. Venti moderati occidentali o di Maestrale al Sud e Isole.



Nebbie fitte - In questi giorni le nebbie nelle pianure del Nord, in Emilia e nelle valli del Centro saranno particolarmente fitte e non si dissolveranno completamente neanche nelle ore pomeridiane. La visibilità sarà notevolmente ridotta, si raccomanda la massima prudenza a chi viaggia in macchina. La foschia e le nuvole basse impediranno il rialzo termico in alcune zone. In pianura farà dunque più freddo che in montagna ad alta quota, dove il cielo sarà sereno.



Niente freddo nei "giorni della merla" - Quest'anno la tradizione popolare dei "giorni della merla" non troverà riscontro. Il mese di gennaio si conclude infatti con un generale rialzo termico dovuto a un'area di alta pressione. In particolare tra oggi, mercoledì 30, e domani, giovedì 31, si registreranno temperature lievemente al di sopra delle medie di stagione. Al Centrosud si potrebbero superare i 15 gradi, con punte vicine ai 20 gradi.



Temperature in altalena - Nelle prossime 48 ore il tempo sul nostro Paese sarà condizionato dall'arrivo di correnti miti da sud che porteranno a un rialzo termico e prevalenza di bel tempo tranne che nelle zone interessate dalle nebbie. La stessa situazione si creerà anche negli Stati Uniti.



Nel fine settimana cambio di scenario sia in Italia che oltre oceano per l'arrivo di correnti fredde. New York passerà così da una temperatura di -6 gradi registrata scorsa settimana, a 14 gradi previsti per domani per tornare a 0 gradi nel fine settimana. Una bella altalena termica che avverrà anche in Italia ma con sbalzi più contenuti.