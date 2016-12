foto Ansa Correlati Carceri affollate, Strasburgo condanna l'Italia

11:51

- L'amministrazione penitenziaria del carcere di Foggia non ha fornito cure adeguate a un detenuto, Bruno Cirillo, affetto da una paralisi parziale del braccio sinistro. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha quindi condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante del detenuto, riconoscendo al carcerato un risarcimento di diecimila euro per danni morali.