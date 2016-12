Meteo, clima mite fino a venerdì

foto Afp Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 09:50 - Oggi la perturbazione numero 10 di gennaio farà sentire i suoi ultimi effetti al Sud, dove avremo un po' più di nubi e ancora qualche fiocco di neve sull'Appennino. Da domani l'alta pressione si riposizionerà sul nostro paese e garantirà tempo stabile e clima mite fino a venerdì. Il rialzo delle temperature non riguarderà le pianure del Nord, che saranno interessate da nebbie, anche fitte, e nuvole basse. - Oggi la perturbazione numero 10 di gennaio farà sentire i suoi ultimi effetti al Sud, dove avremo un po' più di nubi e ancora qualche fiocco di neve sull'Appennino. Da domani l'alta pressione si riposizionerà sul nostro paese e garantirà tempo stabile e clima mite fino a venerdì. Il rialzo delle temperature non riguarderà le pianure del Nord, che saranno interessate da nebbie, anche fitte, e nuvole basse.

Nel fine settimana nuovo peggioramento del tempo per l'arrivo della perturbazione numero 1 di febbraio, che porterà venti di burrasca e neve anche a quote collinari al Nord. La prima parte di febbraio sarà molto probabilmente caratterizzata da frequenti irruzioni di aria artica e, di conseguenza, da un clima a tratti gelido in molte aree del Paese.



Quindi oggi al mattino ancora nuvole in gran parte d'Italia, ma con qualche pioggia, accompagnata da deboli nevicate oltre 1000-1200 metri, solo su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia; nebbie localmente anche fitte nelle pianure del Nord. Al pomeriggio ancora nuvoloso su Alpi, regioni centrali adriatiche e Sud, con piogge deboli e isolate fra Calabria e Sicilia; in generale bello altrove, anche se in Valpadana, a causa di nebbie e nubi basse, il cielo rimarrà piuttosto fosco.



Temperature massime in rialzo in quasi tutta Italia, specie al Nordest e regioni centrali. Moderati venti di Tramontana sulle regioni meridionali. Mercoledì un po' di nuvolosità innocua su Liguria, Toscana ed estreme regioni meridionali. In generale bello altrove, ma con nebbie a tratti anche fitte e insistenti in Valpadana. Temperature ovunque in ulteriore aumento e piuttosto miti. Venti moderati, occidentali o di Maestrale, al Sud e Isole.



ALLERTA NEBBIE

In questi giorni le nebbie nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro saranno particolarmente fitte e non si dissolveranno completamente neanche nelle ore pomeridiane. La visibilità sarà notevolmente ridotta, si raccomanda la massima prudenza a chi viaggia in macchina.



NIENTE GIORNI DELLA MERLA

Quest'anno la tradizione popolare dei giorni della Merla non troverà riscontro. Il mese di gennaio si concluderà infatti con un generale rialzo termico dovuto a un'area di alta pressione. In particolare tra mercoledì 30 e giovedì 31 si registreranno temperature lievemente al di sopra delle medie di stagione. Al Centrosud si potrebbero superare i 15 gradi, con punte vicine ai 20 gradi.