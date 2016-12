foto Ansa

- Eseguite 35 ordinanze di custodia cautelare in carcere nel corso di un'operazione contro gli affiliati del clan camorristico "Falanga" di Torre del Greco (Napoli). L'operazione è stata condotta dalla polizia di Stato e coordinata dalla Dda di Napoli. Agli affiliati al clan si contestano i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico per estorsioni a imprenditori, farmacisti e commercianti.