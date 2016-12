A Nord torna la neve, ma per poco

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 10:21 - La settimana comincia all'insegna del maltempo. La vasta perturbazione che sta interessando molti paesi dell'Europa centro-occidentale si spezzerà in due tronconi: quello principale si dirigerà verso l'Europa Nordorientale, portando molte nevicate intorno al Baltico; il secondo troncone attraverserà rapidamente le nostre regioni causando soprattutto piogge, ma anche nevicate a bassa quota al Nord. - La settimana comincia all'insegna del maltempo. La vasta perturbazione che sta interessando molti paesi dell'Europa centro-occidentale si spezzerà in due tronconi: quello principale si dirigerà verso l'Europa Nordorientale, portando molte nevicate intorno al Baltico; il secondo troncone attraverserà rapidamente le nostre regioni causando soprattutto piogge, ma anche nevicate a bassa quota al Nord.

Già domani comunque il tempo migliorerà sensibilmente per la rimonta dell'alta pressione che mercoledì e giovedì occuperà la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo bello e temperature pomeridiane piuttosto miti. Questo rialzo termico potrebbe risultare poco evidente in molte aree della pianura padana dove, invece, saranno protagoniste le nebbie che contribuiranno sicuramente a mantenere molto più contenute le temperature.



L'ULTIMA PERTURBAZIONE DI GENNAIO HA RAGGIUNTO L'ITALIA

Già da questa notte la perturbazione numero 10 di gennaio, l'ultima di questo mese, ha portato un peggioramento del tempo nelle regioni di Nordovest. La neve è caduta su tutto l'arco alpino e tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale arrivando anche a bassa quota. Tra la notte scorsa e le prime ore di questa mattina qualche fiocco di neve è caduto anche in città come Milano, Cuneo, Torino, Asti, Alessandria e Piacenza.



PREVISIONI PER OGGI (LUNEDI' 28 GENNAIO)

In mattinata le piogge interesseranno il Nord, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. La neve cadrà a quote oltre i 300- 400 metri sui rilievi del Nord, ma localmente anche più in basso, così potranno vedere qualche fiocco anche diverse città di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Friuli. Al Centro la quota neve sarà intorno ai 500-800 metri. Le nevicate più significative in Emilia, Trentino, Veneto, Friuli con fiocchi bianchi fino a bassa quota (200-300 metri).



Fra pomeriggio e sera le precipitazioni si estenderanno anche al resto del Centro e al Sud; le piogge risulteranno localmente forti lungo il tirreno, mentre le neve al Sud cadrà oltre 800-1000 metri di quota. Nel frattempo, in seguito allo spostamento della perturbazione, comincerà un graduale miglioramento a partire dal Nordovest dove si faranno ampie le schiarite, ma dove aumenterà anche il rischio di formazione di nebbie fitte in pianura. Temperature massime in diminuzione al Nord, in crescita al Sud. Venti intensi in corrispondenza dei mari di ponente.



NEI GIORNI DELLA MERLA BEL TEMPO E TEMPERATURE IN AUMENTO

I giorni della Merla (29, 30, 31 gennaio), alla faccia della tradizione popolare, secondo la quale gli ultimi tre giorni di gennaio sarebbero i più freddi dell'anno, saranno al contrario caratterizzati da un generale rialzo termico grazie alla rimonta dell'alta pressione che, soprattutto tra mercoledì 30 e giovedì 31 ci regalerà giornate di bel tempo e temperature miti, leggermente al di sopra delle medie stagionali, con valori massimi che al Centrosud potrebbero superare i 15 gradi, con punte vicine ai 20 gradi. In montagna temperature primaverili con lo 0 termico che sulle Alpi occidentali si raggiungerà a circa 3000 metri di quota (situazione quasi estiva).



NEBBIE IN VAL PADANA, ALTO ADRIATICO E VALLI DEL CENTRO

Da domani a venerdì le schiarite favoriranno la formazione di nebbie anche molto fitte e insidiose in Valpadana, coste dell'alto Adriatico e Valli del Centro, che potrebbero persistere anche nelle ore pomeridiane causando notevoli riduzioni della visibilità.



NEL FINE SETTIMANA TORNA IL MALTEMPO

Anche nella giornata di venerdì 1 febbraio dovrebbe resistere il bel tempo mentre nel fine settimana l'arrivo di una nuova perturbazione potrebbe portare un nuovo peggioramento con piogge sparse e venti burrascosi e, essendo seguita da aria fredda, causare anche un nuovo calo termico.