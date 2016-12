Torino, bocciofile nel mirino dei ladri di rame

foto Ap/Lapresse

13:58

- Furti di bocce a raffica nei circoli di Torino nelle ultime settimane. Come riferisce il quotidiano "La Stampa" venerdì si è verificato l'ultimo colpo in una bocciofila del quartiere Madonna di Campagna, alla periferia nord della città, dove sono state sottratte circa 200 bocce. E' il quinto caso in un mese. I ladri puntano a recuperare, mediante la fusione, il bronzo che poi può essere rivenduto al mercato nero. Da una decina di bocce rubate è possibile ricavare 30 euro.