La situazione in Europa 13:27 - Oggi domenica di tregua dal maltempo prima dell’arrivo della perturbazione numero 10 di gennaio. A fine giornata si avvicinerà l’intensa perturbazione Jolle, la cui parte terminale domani entrerà nel Mediterraneo dando origine a una nuova perturbazione. La settimana inizierà con piogge, accompagnate da nevicate fino a bassa quota, su gran parte del Centronord. - Oggi domenica di tregua dal maltempo prima dell’arrivo della perturbazione numero 10 di gennaio. A fine giornata si avvicinerà l’intensa perturbazione Jolle, la cui parte terminale domani entrerà nel Mediterraneo dando origine a una nuova perturbazione. La settimana inizierà con piogge, accompagnate da nevicate fino a bassa quota, su gran parte del Centronord.

Già martedì comunque il tempo migliorerà sensibilmente per la rimonta dell’alta pressione che mercoledì e giovedì occuperà la nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo bello e temperature pomeridiane piuttosto miti.



Quindi oggi al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su regioni centrali adriatiche e Sud, ma con poche deboli piogge solo sulla Calabria Meridionale, sui cui rilievi oltre 700 metri si vedrà anche qualche fiocco di neve; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con il fastidio di qualche nebbia sulla Valpadana Occidentale. Nel pomeriggio cesseranno del tutto le piogge in Calabria, ma aumenterà la nuvolosità al Nordovest, e poi nel corso della notte deboli piogge bagneranno Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia, con nevicate fino a quote molto basse sui rilievi e qualche fiocco di neve, misto a pioggia, anche sulle pianure piemontesi.



Temperature massime in generale stazionarie o in leggero rialzo, comunque vicine a valori normali per il periodo.



Moderati venti di Maestrale al Sud.



LUNEDì ARRIVA LA PERTURBAZIONE NUMERO 10

Già da questa notte la perturbazione numero 10 di gennaio porterà un progressivo peggioramento nelle regioni di Nordovest. La neve cadrà su tutto l’Arco alpino e in Piemonte arriverà anche a quote basse. Potrebbero imbiancare Cuneo, Torino, Asti e Alessandria. In Lombardia la quota neve si fermerà a 300-400 metri. In mattinata la perturbazione si sposterà poi verso il Nordest, in Friuli Venezia Giulia la neve potrebbe arrivare anche in pianura, e verso il Centro. Nevicherà sull’Appennino Centrale e ci saranno piogge e precipitazioni su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. In serata i fenomeni si attenueranno. Al Nord le schiarite favoriranno il ritorno delle nebbie in Pianura Padana.



Venti di Maestrale forti in Sardegna.



Temperature minime in rialzo al Centronord, massime in calo al Centrosud da 1 a 4 gradi.



ANCHE OGGI FREDDO PROTAGONISTA

Anche oggi il freddo sarà protagonista. Si registreranno dappertutto valori al di sotto delle medie stagionali. In particolare, le minime al Centronord scenderanno in molte zone ben al di sotto dello zero, provocando la formazione di diffuse gelate notturne, mentre al Sud i venti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo. Ecco quali saranno i valori, da Nord a Sud.



AL NORD: massime tra 3 e 6 gradi; minime tra -6 e 0 gradi.



AL CENTRO: massime tra 5 e 10 gradi; minime tra -4 e 2 gradi.



AL SUD: massime tra 8 e 12 gradi; minime tra 0 e 7 gradi.



SULLE ISOLE: massime tra 12 e 15 gradi; minime tra 5 e 9 gradi.



LA RIMONTA DELL’ALTA PRESSIONE BEFFA LA TRADIZIONE POPOLARE. NIENTE GIORNI DELLA MERLA

Quest'anno la tradizione popolare dei giorni della Merla non troverà riscontro. Il mese di gennaio si concluderà con un generale rialzo termico dovuto a un'area di alta pressione. In particolare tra mercoledì 30 e giovedì 31 si registreranno temperature lievemente al di sopra delle medie di stagione. Al Sud i valori massimi potrebbero sfiorare anche i 15 gradi.