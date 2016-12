Shoah, Berlusconi cita Mussolini: scoppia la bufera politica

23:18 Casini: "Da Berlusconi gravità inaudite"

"Da Berlusconi sul fascismo gravità inaudite. Olocausto, omicidi, negazione libertà... Non scherzare con il revisionismo". Lo scrive su Twitter il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini.

21:06 Bersani: "Berlusconi è indecente"

"La giornata memoria dovrebbe servire per farci riflette su come la nostra comune umanità possa precipitare in un abisso senza nome. Berlusconi ha usato questa occasione per una manovretta elettorale, per richiamare un po' di voti di una destra fascistoide, addirittura strizzando l'occhio a Mussolini. Per me una cosa indecente". E' quanto ha dichiarato il leader del Pd Pier Luigi Bersani.

20:22 Monti: "Economia buon con Berlusconi? Falso"

"Questo periodo molto duro, in cui siamo usciti dalla rianimazione, si chiude con un'amarezza: quando il mio predecessore che ha dovuto gettare la spugna o compiere grande atto di responsabilità verso il paese, come dice lui, dice che aveva lasciato l'economia in buona condizione. Mi dispiace ascoltare questo, perché so che non è vero". Così Mario Monti, parlando a Mirandola, ha commentato le parole di Berlusconi.

19:57 Crisi, Monti: "Noi ce l'abbiamo fatta con le nostre forze"

"Noi italiani ce l'abbiamo fatta con le nostre forze, dando grande prova di maturità, con un sacrificio collettivo. Adesso abbiamo una fierezza di essere italiani che non avremmo avuto se fossimo dipesi dal sussidio economico dell'Europa". Così il premier Mario Monti ha commentato la mancata richiesta di sussidi economici all'Ue a al Fmi.

19:55 Grillo: "Bersani non ha mai sbranato Berlusconi"

Beppe Grillo attacca il leader del Pd: "Bersani dice 'sbraneremo tutti quelli che ci attaccano per la vicenda MPS'. Ma lui in 20 anni non ha mai sbranato Berlusconi". Sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle a un comizio elettorale a Pesaro. Nell'ultima settimana della campagna elettorale, Grillo annuncia che tornerà in tv per "salutare il popolo italiano e per salutare i partiti che se ne andranno. Non ne sentiremo la mancanza", dichiara.

18:45 Berlusconi: "Io amico storico di Israele"

Silvio Berlusconi rivendica il proprio ruolo di "amico storico di Israele, unico presidio di libertà e di democrazia nel Medio Oriente", dopo le polemiche che sono seguite alle sue parole di stamani su Mussolini. "Le mie analisi storiche - afferma Berlusconi - sono sempre state fondate sulla condanna delle dittature: mi rammarico perciò di non aver esplicitato questo dato fondamentale in una delle tante risposte volanti che ho dato stamani alle tante domande dei giornalisti che mi premevano all'ingresso del Museo dell'Olocausto".

18:42 Monti contestato in un altro paese terremotato

Dopo Concordia, il premier Mario Monti è stato contestato anche a Mirandola, dove era atteso per un'iniziativa elettorale al palazzetto dello sport. Fuori dalla struttura c'erano due gruppi di contestatori, uno formato da esponenti del comitato civico "Sisma.12", l'altro da consiglieri comunali Pdl, presenti con le bandiere del partito. Monti è stato fatto entrare da un ingresso laterale. I gruppi di contestatori hanno tentato di inseguirlo, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine.

18:25 Fascismo, Berlusconi: "Su mie parole speculazioni della sinistra"

"Mi spiace che qualcuno da sinistra abbia cercato di imbastire una speculazione politica sulle mie dichiarazioni, evidentemente con la finalità di fare campagna elettorale", afferma Silvio Berlusconi dopo aver chiarito le proprie parole del mattino su Mussolini e il fascismo.

18:24 Berlusconi: "Fascismo fu una dittatura"

Silvio Berlusconi chiarisce le proprie parole di questa mattina su Mussolini e sul fascismo: "Non ci può essere alcun equivoco sulla dittatura fascista, lo ribadisco, anche se pensavo che questo dato fosse chiaro per tutta la mia storia politica passata e presente".

18:05 Monti contestato dai terremotati dell'Emilia

Il premier Mario Monti è stato contestato da un folto gruppo di persone a Concordia, uno dei paesi più colpiti in Emilia dal sisma della scorsa primavera. I contestatori hanno gridato all'indirizzo del premier dimissionario epiteti come "buffone", "vergognati" e "vieni qui solo per la campagna elettorale". Verso Monti, da uno dei contestatori, è partito anche un uovo: il lancio, però, non ha colpito il premier.

17:43 Berlusconi su Mussolini, reazione stizzita della Comunità ebraica

Il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna, è durissimo con Silvio Berlusconi per le sue parole su Mussolini: "Le dichiarazioni appaiono non solo superficiali e inopportune, ma, là dove lasciano intendere che l'Italia abbia deciso di perseguitare e sterminare i propri ebrei per compiacere un alleato potente, destituite di senso morale e di fondamento storico. Le persecuzioni e le leggi razziste antiebraiche italiane, come è noto, furono attuate in tutta autonomia sotto la piena responsabilità dal regime fascista, in seguito alleato e complice volenteroso e consapevole della Germania nazista fino a condurre l'Italia alla catastrofe".

15:40 Caso MPS, Ingroia a Tgcom24: "Pd responsabile politico"

Antonio Ingroia a Tgcom24 commenta il caso Monte dei Paschi di Siena. "Questa vicenda è un’ulteriore riprova di quanto male abbia fatto al paese l'intreccio tra politica e affari e il Pd non può essere esente da responsabilità politica. La magistratura è giusto che vada avanti, ma la questione è politica", ha detto Ingroia che critica le frasi di Berlusconi su Mussolini. "E' offensivo, è mio avversario ma non è pericoloso, mentre Monti lo è".

15:38 Roma, striscione antisemita davanti al Colosseo

Uno striscione con frasi antisemite, scritto con lettere dai caratteri del ventennio, è stato esposto a Roma di fronte al Colosseo. Lo striscione, appeso ad un ponte di via degli Annibaldi, recita: "Al cospetto di nostro signore riceverete la nostra punizione. Israele boia".

14:38 Monti: "Ogni giorno confermare la libertà"

"Le scelte di democrazia e libertà della nostra Costituzione vanno giorno per giorno confermate, rafforzate e difese da rigurgiti di totalitarismi, razzismo ed antisemitismo". Lo afferma il premier Mario Monti in un messaggio per il giorno della Memoria.

14:13 Schifani: non abbassare mai la guardia

"Occorre sempre tenere altissima l'attenzione e mai abbassare la guardia contro l'antisemitismo: va controllato, condannato e perseguito senza se e senza ma in Italia e nel mondo". Lo dice il presidente del Senato, Renato Schifani, al termine della sua visita al Campo di concentramento di Terezin, auspicando "una coesione internazionale. Tutti i Paesi facciano sistema contro il ritorno di forme di antisemitismo e di razzismo che vanno stroncate fin dal nascere".

