19:00

- “Il dottor Bevilacqua è cosciente e ha espressamente detto di non voler cambiare clinica. Siamo stati in sintonia sia con la sorella che con la signora Macaluso. Martedì è stato mandato anche un suo consulente che ha definito congrua la terapia in atto. Ieri qui da noi sono arrivati i Nas. La situazione è grave, ma lui è lucido e cosciente” E’ quanto affermato in diretta a Tgcom24 dal professor Claudio Di Giovanni della clinica “Villa Mafalda” dove è ricoverato lo scrittore Alberto Bevilacqua.