Meteo, ci attende un weekend di gelo

Il vortice di bassa pressione sulle regioni meridionali, anche se in graduale spostamento verso la Grecia, influenzerà il tempo in Italia per tutto il fine settimana richiamando correnti fredde di origine artica. La prossima settimana si aprirà con la perturbazione numero 10 di gennaio che transiterà velocemente sul nostro Paese, portando nuvole e piogge soprattutto al Centronord con nevicate a quote collinari nelle regioni settentrionali.

Già da martedì assisteremo al ritorno dell'alta pressione, che mercoledì e giovedì garantirà tempo bello dappertutto e temperature in aumento: dovremo però sopportare il fastidio di qualche nebbia in Pianura Padana. Nei giorni della Merla (29, 30, 31 gennaio) la tradizione popolare, secondo la quale gli ultimi tre giorni di gennaio sarebbero i più freddi dell'anno, non verrà rispettata: nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio si prevedono infatti temperature massime di qualche grado sopra le medie con punte fino a 17-18 gradi al Centrosud.



PREVISIONE PER OGGI (SABATO 26 GENNAIO)

Oggi il tempo sarà bello e soleggiato in Liguria, Alpi, Venezie, regioni del versante tirrenico fino alla Campania. In Pianura Padana, regioni centrali adriatiche e all'estremo Sud nuvolosità sparsa a tratti compatta ma con pochi fenomeni di rilievo: qualche pioggia interesserà le coste molisane, la Puglia, la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale; deboli nevicate nel Gargano fino a 400-500 m e intorno ai 900-1000 metri in Aspromonte e rilievi della Sicilia. Temperature in generale diminuzione, eccetto all'estremo Sud dove risulteranno stazionarie rispetto a ieri. Ventoso su Adriatico, al Sud e Isole maggiori per freddi venti settentrionali.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA 27 GENNAIO)

Domani nubi sparsi sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Alpi occidentali ma con qualche debole e sporadica pioggia solo su coste molisane, Puglia e Calabria meridionale; deboli nevicate sul Gargano a quote anche di 300-400 metri e intorno agli 800 metri in Aspromonte. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell'Italia. Temperature in ulteriore calo nei valori mattutini con minime anche di 5-6 gradi al Nord. Venti moderati dai quadranti settentrionali su Adriatico e al Sud.



UNA MASSA D'ARIA GELIDA HA AVVOLTO L'ITALIA

Il vortice di bassa pressione, ormai in allontanamento verso la Grecia, continua a trascinare sul nostro Paese correnti di aria gelida di origine artica che, proveniente dall'Europa orientale, nelle scorse ore ha determinato un sensibile calo delle temperature in tutta Italia.



ANCHE DOMANI (DOMENICA 27 GENNAIO) PROTAGONISTA SARA' IL FREDDO

Anche domani (domenica 27 gennaio) vero protagonista si conferma il freddo: si registreranno infatti dappertutto valori al di sotto delle medie stagionali. In particolare, le minime al Centronord scenderanno in molte zone ben al di sotto dello zero, provocando la formazione di diffuse gelate notturne, mentre al Sud i venti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo.



MATTINATA DI GELO SULLE ALPI

Mattinata di gelo, quella di oggi, sulle Alpi orientali. Alle 7.00 di stamattina la colonnina di mercurio è scesa fino a - 18 gradi a Pennes, - 17 gradi a Dobbiaco e Vipiteno, - 15 gradi a Brunico, - 14 gradi a San Martino di Castrozza, - 12 gradi a Cavalese e Selva Gardena, - 7 a Bressanone, - 6 a Merano. Nella webcam sottostante vediamo Moena, dove abbiamo raggiunto i - 15 gradi.



SI AVVICINANO I GIORNI DELLA MERLA

Ci stiamo avvicinando ai giorni della Merla, ossia 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare, gli ultimi tre giorni di gennaio corrisponderebbero al periodo più freddo di tutto l'anno. Dal punto di vista statistico, invece, questi tre giorni risultano il periodo più freddo nelle nostre regioni meridionali: al Nord il periodo più freddo dell'anno sono i giorni intorno al 10 gennaio, al Centro quelli intorno al 20 gennaio. Per quanto riguarda i giorni della Merla di questo 2013, l'alta pressione porterà un rialzo termico, così che- specialmente per quanto riguarda le giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio- registreremo temperature massime di qualche grado sopra le medie. Si può dunque affermare che, quest'anno, la tradizione non verrà rispettata.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Lunedì 28 gennaio una nuova perturbazione, la numero 10 di gennaio, transiterà velocemente sul nostro Paese, portando nuvole e piogge soprattutto al Centronord con nevicate a quote collinari nelle regioni settentrionali. Martedì 29 gennaio assisteremo quindi al ritorno dell'alta pressione, che garantirà quindi nelle giornate di mercoledì 30 e di giovedì 31 gennaio tempo bello dappertutto e temperature in aumento: toccheremo punte fino a 17-18 gradi in molte zone del Centrosud. Dovremo soltanto sopportare il fastidio di qualche nebbia in Pianura Padana.