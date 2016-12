Anno giudiziario, il presidente della Cassazione chiede ai pm: "Frenare la discesa in politica"

foto LaPresse 11:04 - La giustizia è una di quelle "tematiche cruciali" su cui il nuovo Parlamento dovrà impegnarsi in "sforzi convergenti" e "contributi responsabili alla ricerca di intese". E' l'auspicio espresso dal primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, nel suo discorso per l'apertura dell'anno giudiziario. Lupo ha poi esortato tutti - sia sul ''piano giuridico e giudiziario sia su quello economico e politico'' - a dare vita a una ''controffensiva europeista''. - La giustizia è una di quelle "tematiche cruciali" su cui il nuovo Parlamento dovrà impegnarsi in "sforzi convergenti" e "contributi responsabili alla ricerca di intese". E' l'auspicio espresso dal primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, nel suo discorso per l'apertura dell'anno giudiziario. Lupo ha poi esortato tutti - sia sul ''piano giuridico e giudiziario sia su quello economico e politico'' - a dare vita a una ''controffensiva europeista''.

In linea con le sollecitazioni espresse dal Colle, il presidente della Corte suprema ha spiegato: "E' necessario realizzare un futuro di integrazione e democrazia federale, che è condizione per contare ancora, tutti insieme, nel mondo che è cambiato e che cambia". Lupo ha sottolineato che "si tratta di un cimento difficile ma affascinante, che ricorda molto quello che impegnò tutte le forze vive della società, quando, quasi mezzo secolo fa, a metà degli anni '60 entrai in magistratura".



"Bisogna limitare la discesa in politica della magistratura"

Serve una "legge per regolamentare e limitare la discesa in politica dei magistrati - almeno nei distretti dove hanno esercitato le loro funzioni - per evitare che nell'opinione pubblica venga meno la considerazione per i giudici. Tuttavia in mancanza di un intervento normativo, siamo gli stessi magistrati a darsi delle regole nel loro Codice etico": ha poi chiesto il primo presidente della Cassazione. "E' auspicabile che in tale occasione, nella perdurante carenza della legge, sia introdotta attraverso il codice etico quella disciplina più rigorosa, da tante parti anche recentemente auspicata, sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica e parlamentare, che in decenni il legislatore non è riuscito ad approvare, nonostante l'evidente necessita' d'impedire almeno candidature nei luoghi in cui è stata esercitata l'attività giudiziaria e di inibire il rientro, a cessazione del mandato parlamentare, nel luogo in cui si è stati eletti'', ha concluso.