Corona si è costituito a Lisbona 00:08 - Al termine dell'udienza di convalida dell'arresto di Fabrizio Corona, il Tribunal da relacao di Lisbona ha disposto l'estradizione per l'ex fotografo dei vip. Il rientro in Italia è previsto per oggi. Ai cronisti Corona ha detto che vorrebbe esser giudicato "da cittadino libero e con diritti umani". - Al termine dell'udienza di convalida dell'arresto di Fabrizio Corona, il Tribunal da relacao di Lisbona ha disposto l'estradizione per l'ex fotografo dei vip. Il rientro in Italia è previsto per oggi. Ai cronisti Corona ha detto che vorrebbe esser giudicato "da cittadino libero e con diritti umani".

La fuga di Fabrizio è durata 5 giorni, dopo l'ufficialità della condanna della Corte di cassazione per estorsione ai danni del calciatore David Trezeguet. Dall'ex atleta bianconero, Corona si era fatto dare 25mila euro per non pubblicare le foto che lo ritraevano in compagnia di una ragazza che non era la moglie, con la quale aveva passato una notte dopo una serata nella movida milanese.



Così, venerdì l'ex paparazzo se n'è andato da un'uscita laterale della palestra del centro di Milano in cui si allenava abitualmente con solo la borsa da ginnastica, senza documenti né soldi. Si è messo alla guida di una utilitaria, una Fiat 500 prestatagli da un'amica, e per strade secondarie ha raggiunto Lisbona, passando dalla Francia. Sul Colle di Tenda, al confine con la Francia, è finito fuori strada per la neve ed è stato persino aiutato a rimettersi in carreggiata da un addetto allo sgombero della neve che non l'ha riconosciuto.



A tradirlo la tecnologia: il controllo satellitare Gps del dispositivo antifurto dell'auto usata per la fuga che ha indicato i suoi spostamenti agli inquirenti che lo cercavano. Quando si è reso conto di essere braccato, ha dettato da una cabina telefonica un videomessaggio con cui annunciava che sarebbe andato a costituirsi.



"Non sono fuggito, me ne sono andato dall'Italia perché turbato da una sentenza ingiusta e perché temo per la mia vita nelle carceri italiane", ha detto poi Corona al suo legale, l'avvocato Nadia Alecci, che lo ha sentito telefonicamente, cercando di spiegare la sua breve latitanza.