foto Dal Web 15:47 - La Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo di Udine che, beccato mentre tentava di spillare soldi a un parroco che faceva beneficenza, era stato condannato con l'aggravante proprio perché la sua vittima era un prete. Esiste infatti, spiega la Corte Suprema, l'esigenza di "una tutela rafforzata" a favore di alcuni soggetti come appunto un ministro di culto o un pubblico ufficiale, proprio in "ragione del ruolo peculiare svolto". - La Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo di Udine che, beccato mentre tentava di spillare soldi a un parroco che faceva beneficenza, era stato condannato con l'aggravante proprio perché la sua vittima era un prete. Esiste infatti, spiega la Corte Suprema, l'esigenza di "una tutela rafforzata" a favore di alcuni soggetti come appunto un ministro di culto o un pubblico ufficiale, proprio in "ragione del ruolo peculiare svolto".

Confermando la condanna della Corte d'Appello di Trieste a quattro anni di reclusione e 800 euro di multa per truffa pluriaggravata e furto, la Cassazione ha ribadito che, se è vero che "aggrava il reato l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato" a maggior ragione esiste una tutela rafforzata nel caso in questione.



Le "opere di carità", infatti, è scritto nella sentenza, "rappresentano un servizio tipico del ministero cattolico - basti pensare alla destinazione delle elemosine o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri della parrocchia - sicché modeste elargizioni a persone bisognose o a indigenti costituiscono di fatto una costante dell'attività dei parroci". Proprio perché i parroci, in altre parole, usano fare elemosina, sfruttare questo aspetto del loro lavoro per cercare di truffarli, dice la Cassazione, come ha fatto l'imputato, è ancora più grave.