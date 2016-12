In arrivo pioggia e neve sullo Stivale

foto Meteo.it Correlati Meteo, in arrivo piogge e neve

La situazione in Europa 10:07 - La perturbazione numero 9 di gennaio porterà ancora un po' di piogge soprattutto sulle regioni meridionali, mentre domani si formerà un vortice di bassa pressione che, capace di richiamare sul Mediterraneo correnti gelide dall'Europa nord-orientale, favorirà un aumento del freddo in gran parte del Paese, con nevicate fino a quote molto basse sul versante adriatico.

PREVISIONE PER OGGI

Qualche schiarita al Nordovest, ancora molte nuvole sul resto d’Italia. Al mattino piogge sparse su Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Marche, Lazio, regioni meridionali e Isole, anche intense in Calabria; neve fino a quote collinari sull’Appennino Settentrionale, oltre 700- 800 metri su rilievi del Sud e interno della Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Campania, Calabria e Isole, con nevicate oltre 800- 1000 metri sui rilievi. Temperature massime in calo su regioni adriatiche e al Sud. Forti venti occidentali sulle regioni meridionali; Bora in intensificazione nel corso del giorno sull’Adriatico.



LE TEMPERATURE MASSIME DI OGGI

Ecco le temperature massime previste in alcune città italiane nelle ore centrali di oggi (giovedì 24 gennaio): Aosta 6 gradi Cuneo 7 grado Torino 10 gradi Milano 10 gradi Bologna 7 gradi Bolzano 8 gradi Venezia 10 gradi Firenze 11 gradi Ancona 11 gradi Roma 11 gradi Pescara 14 gradi Bari 12 gradi Napoli 12 gradi Reggio Calabria 15 gradi Catania 15 gradi Palermo 14 gradi Alghero 12 gradi



ATTENZIONE: ANCHE OGGI RISCHIO VALANGHE

In base ai dati forniti dal sito www.aineva.it, oggi il rischio valanghe sarà di tipo 3 (marcato) su quasi tutto l’arco alpino, in particolare sul settore centro-orientale e addirittura di tipo 4 (forte) sulle Alpi marittime orientali e su quelle liguri (su una scala che va da 0 a 5).



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’ 25 GENNAIO)

Venerdì prevalenza di tempo bello al Nord, Toscana e Lazio. Molte nubi altrove: piogge sparse su regioni adriatiche, Sud e Sicilia tirrenica, con neve fino a quote molto basse tra Marche e Abruzzo, oltre 600- 800 metri su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Temperature quasi ovunque in calo. Intensi e freddi venti settentrionali al Centrosud e Isole.



DA DOMANI ARIA GELIDA IN TUTTA ITALIA

Il vortice di bassa pressione lasciato in eredità dal passaggio della perturbazione n.9 domani trascinerà sul nostro Paese correnti di aria gelida di origine artica e proveniente dall’Europa orientale che determineranno un sensibile calo delle temperature.



MINIME SOTTOZERO AL CENTRONORD

Nel fine settimana il vero protagonista sarà il freddo perché nuvole e piogge saranno veramente poche mentre le temperature, rispetto ad oggi, subiranno cali di 4-5 gradi al Centrosud, e addirittura di 8-10 gradi sull’Adriatico, ma il freddo aumenterà in tutta Italia dove avremo valori al di sotto delle medie stagionali, in particolare le minime che al Centronord scenderanno spesso ben al di sotto dello zero provocando la formazione di diffuse gelate notturne, mentre al Sud soffieranno venti moderati che accentueranno la sensazione di freddo.



AL NORD: massime tra 3 e 6 gradi; minime tra -6 e 0 gradi. AL CENTRO: massime tra 5 e 8 gradi; minime tra -4 e 2 gradi. AL SUD: massime tra 8 e 12 gradi; minime tra 0 e 5 gradi.



ALTA MAREA A VENEZIA

Valori di marea massimi e minimi previsti per oggi e domani: Oggi (Giovedì 24 Gennaio) ore 15:40 minimo 10 cm ore 22:25 massimo 85 cm Domani (Venerdì 25 Gennaio) ore 03:40 minimo 50 cm ore 09:15 massimo 100 cm ore 16:05 minimo - 5 cm ore 22:45 massimo 85 cm Note: Oggi: al mattino marea molto sostenuta. Codice arancio. Domani: marea sostenuta. Codice giallo. Previsioni di massima per i giorni successivi: Sabato: marea sostenuta. Codice giallo. Informazioni per la cittadinanza: Per la città di Chioggia, causa venti di bora, si prevede un sovralzo di circa 10cm.



ALL'ESTERO, GELO IN CANADA

L’aria fredda artica che ha invaso il Nord America in questi giorni sta dando i massimi effetti nello stato canadese del Québec, dove le minime registrate ieri sono state di 10 gradi sotto la media e il forte vento ha accentuato il freddo. Montreal Temp. Minima -26 °C , Wind-Chill -38 °C Québec City Temp. Minima -26 °C , Wind-Chill -37 °C Altre città: -18 °C a Chicago, -11 a New York.



E FORTE MALTEMPO IN GRAN BRETAGNA

Dopo cinque giorni consecutivi in cui vento forte e neve hanno flagellato la Gran Bretagna provocando disagi ai trasporti e alle normali attività, come testimoniato dalle oltre 800 strade chiuse in tutto il Paese proprio a causa del maltempo, oggi previste ancora nevicate in molte zone della Gran Bretagna, con accumuli tra i 5 e i 10 cm di neve in Scozia e nel Nordest dell’Inghilterra. Questa ondata di gelo e neve sta per concludersi ma al suo posto nel fine settimana arriveranno piogge intense e insistenti con il rischio anche di diversi allagamenti.